Kreşte süt içtikten sonra solunumu durmuş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı
‘Altın Elma’ isimli kreşte 8 Mayıs tarihinde, süt içirilmesinin ardından solunumu duran ve yoğun bakıma kaldırılan bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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‘Altın Elma’ isimli kreşte 8 Mayıs tarihinde, süt içirilmesinin ardından solunumu duran ve yoğun bakıma kaldırılan bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi.
YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre 1 yaşındaki bebek, tedavi amacıyla Türkiye’deki bir hastaneye sevk edilmişti.
Bebeğin cansız bedeninin yarın Kıbrıs’ın kuzeyine getirilmesi bekleniyor.
Olayın yaşandığı süreçte, 5 aylık olan bebeğe sütü içiren B.N.E. isimli zanlı tutuklanmış, kreşte ‘kaçak’ olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı.
Bebeğin ölümü sonrasında kreş sorumlularıyla ilgili suçun nevinin değişebileceği ifade ediliyor.
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