Kreşte süt içtikten sonra solunumu durmuş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı

‘Altın Elma’ isimli kreşte 8 Mayıs tarihinde, süt içirilmesinin ardından solunumu duran ve yoğun bakıma kaldırılan bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre 1 yaşındaki bebek, tedavi amacıyla Türkiye’deki bir hastaneye sevk edilmişti.

Bebeğin cansız bedeninin yarın Kıbrıs’ın kuzeyine getirilmesi bekleniyor.

Olayın yaşandığı süreçte, 5 aylık olan bebeğe sütü içiren B.N.E. isimli zanlı tutuklanmış, kreşte ‘kaçak’ olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Bebeğin ölümü sonrasında kreş sorumlularıyla ilgili suçun nevinin değişebileceği ifade ediliyor.