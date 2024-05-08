Kredisiz Senetle Ev Alacaklara Birevim'den Finansman Fırsatı

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Son zamanlarda konut sektöründe görülen artış nedeni ile birçok kişi ev alma hayallerinden vazgeçmektedir. Ancak Birevim, ev sahibi olmak isteyen ya da bu şekilde yatırım yapmak isteyen kişiler için kredisiz ev imkanı sunmaktadır. Kişiler bu şekilde banka kredisi çekmeden bütçelerine uygun ödeme planları ile ev sahibi olabilmektedir.

Birbirinden farklı gelirlere sahip olan birçok ailenin ev hayallerini gerçekleştiren Birevim, kredisiz kampanyaları ile kişilere birçok ödeme yöntemi sunmaktadır. Birevim ile isteyen herkes ev sahibi olabilmektedir. Birevim ile kredisiz ev almanın en büyük avantajı ise uzun sürede ödenen ev taksitleri devam ederken herhangi bir faiz farkı uygulanmamasıdır.

Birevim tarafından sunu kredisiz ev alma seçeneğinin yanı sıra taksit miktarlarını da kendiniz belirleyebilir ve evinizi almak istediğiniz zamana karar verebilirsiniz. Bu şekilde en kısa süre içerisinde kendi bütçenize uygun ve kolay ödeme seçenekleri olan bir eve sahip olabilirsiniz.

Bu şekilde ev sahibi olabilmek için ilk olarak Birevim’in size en yakın olan şubesine gidebilir ya da müşteri hizmetleri hattında iletişim sağlayabilirsiniz.

Kredi Almadan Konut Nasıl Alınır?

Artan kredi faizleri nedeni ile birçok kişi kredi çekmeden ev almanın yolunu aramaktadır. Birevim’in sunduğu kredisiz ev alma fırsatları arasından size en uygun olan seçeneği belirleyerek ev alabilirsiniz.

Güvenilir ve doğru bir yöntem ile ev sahibi olmak için Birevim’i tercih edebilirsiniz. Birevim kredisiz ev alma seçenekleri arasında her bütçeye uygun seçenekler bulunmaktadır. Sürekli değişen ekonomik koşullar nedeni ile bu günlerde kredisiz şekilde bir ev almak herkes için faydalı olacaktır.

Birevim, kişilerin kredisiz bir şekilde ev alabilmesi için olanak sağlamaktadır. Kredisiz ödeme yöntemleri arasından bütçenize uygun olan seçenek ile yeni evinize kavuşabilirsiniz.

Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olun

Birevim ile kira öder gibi küçük taksitler ile ev sahibi olabilirsiniz. Özellikle son zamanlarda yüksek artış gösteren kiralar, kişilerin zor durumda kalmasına neden olmaktadır. Bu durum her geçen gün artmaktadır. Yüksek rakamlar ile kira ödemek zorunda kalmadan Birevim’i tercih ederek kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz. Bu şekilde yüksek maliyetli kredilerden ve yüksek kiralı evler ile uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Toplumun her kesiminden kişiler, uzun yıllar boyunca ödeme yaparak taksitle ev almaktadır. Bu şekilde ev alan birçok kişi, yüksek oranlara sahip ev kredileri çekmektedir. Sizde kredisiz ev almak için Birevim firmasının sunduğu avantajlı hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Bunun için Birevim ile iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.

Birevim’in Kredisiz Konut Alma Avantajlarından Faydalanın

Birevim’e gelerek senetle ev almak için başvuruda bulunabilir ve ev almanın avantajlarından faydalanabilirsiniz. Uzun yıllar boyunca kredi faizleri ödemek zorunda kalmadan ev sahibi olabilir ve küçük taksitler ile ev sahibi olabilirsiniz. BDDK güvencesi ile hizmet veren Birevim, kredilerin getirdiği yüksek faizlerin altında kalmamanız için sizlere çeşitli fırsatlar sunmaktadır.

Kredisiz şekilde ev almak isteyen kişilerin en çok tercih ettiği markalardan biri olan Birevim sayesinde hayal ettiğiniz eve kısa süre içerisinde sahip olabilirsiniz. Ayrıca taksit tutalarınızı, aylık gelirinize göre belirleyebilirsiniz. Birevim ile senetle ev alma avantajları sıralayacak olursak;

Vade farkı yoktur, Yüksek oranlı taksitler yoktur, Ödenmesi zor olan faiz oranları yoktur, Peşinat ve kredi yoktur.

Kısacası Birevim ile istediğiniz eve kısa sürede sahip olabilirsiniz. Ayrıca tüm bu saydığımız durumlar, kredisiz ev alma seçeneklerinde de geçerlidir. Sizde kredisiz şekilde ev sahibi olmak için size en yakın olan Birevim şubesine giderek başvuruda bulunabilirsiniz.

Birevim ile Kredisiz Ev Sahibi Olma Şartları

Birevim, oldukça uygun ödeme planları ile her ay bir aileyi ev sahibi yapmaktadır. Faizsiz, kredisiz ve peşinatsız ev sahibi olmak isteyen aileler, her ay sırayla evlerini almaktadır. Bu şekilde yüksek faizler ödenmesine gerek kalmamaktadır. Böylece herkes ev sahibi olmaktadır.

Birevim’e başvuru yapmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve 18 yaşını doldurmuş olmanız gereklidir. Bu şartlara sahip olan herkes, Birevim ile ev sahibi olabilmektedir. Sizde faizsiz ev finansmanı olan Birevim’in sunduğu fırsatlardan faydalanarak senetle ev almak için başvuruda bulunabilirsiniz.