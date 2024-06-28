Kredi kartlarına yönelik borçlar 1 yılda % 102 oranında arttı

▶ Merkez Bankası 1’inci Çeyrek Bülteni’ne göre kredi kartı kullanımına yönelik borçlar Mart 2024 sonu itibariyle 3 milyar 917 milyon 200 bin TL’ye yükseldi.

▶ Resmi verilere göre; 1 yıl içinde kredi kartı borçlarında 1 milyar 977 milyon 800 bin TL artış gerçekleşti.

▶ Mart 2022’e oranla kredi kartı borçlarında 1 yılda yüzde 102 artış yaşandı.

MART 2023- MART 2024 KREDİ KARTI BORÇLARI:

Mart 2023: 1 milyar 939 milyon 400 bin TL

Haziran 2023: 2 milyar 520 milyon 100 bin TL

Eylül 2023: 2 milyar 910 milyon 600 bin TL

Aralık 2023: 3 milyar 413 milyon 400 bin TL

Mart 2024: 3 milyar 917 milyon 200 bin TL

Serap ŞAHİN

Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyona karşı yurttaş çareyi kredi kartında buldu, 1 yılda kredi kartlarına yönelik borçlar yüzde 102 oranında arttı.

Merkez Bankası 1’inci Çeyrek Bülteni’ne göre bankalardaki kredi kartı kullanımına yönelik borçlar, Mart 2024 sonu itibariyle 3 milyar 917 milyon 200 bin TL’ye ulaştı.

Söz konusu rakam, Mart 2023’de 1 milyar 939 milyon 400 bin TL’ydi.

Merkez Bankası resmi verilere göre; 1 yıl içinde kredi kartı borçlarında 1 milyar 977 milyon 800 bin TL artış gerçekleşti.

Mart 2023’de 1 milyar 939 milyon 400 bin TL

Merkez Bankası’nın üç aylık bülteninde geçtiğimiz yıllara ait bilgilere de yer verildi.

Kredi kartı borçlarının aşamalı olarak arttığı görüldü.

Mart 2023 ila Mart 2024 dönemi arasında ‘en düşük’ kredi kartı borcu geçtiğimiz yılın Mart ayı sonunda kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde yurttaşların kredi kartlarındaki borç miktarı 1 milyar 939 milyon 400 bin TL oldu.

3 ayda 390 milyon 500 bin TL artış

2023 Haziran ayı itibariyle kredi kartlarına yönelik borç miktarları, 2 milyar 520 milyon 100 bin TL’ye çıktı.

Eylül 2023’de ise bankalardaki kredi kartı borçları 2 milyar 910 milyon 600 bin TL’ye çıktı.

3 aydaki kredi kartı borçları, 390 milyon 500 bin TL artış gösterdi.

Eylül’den Aralık’a 502 milyon TL artış

Aralık 2023’de bankalardaki kredi kartı borçları, daha da yükseldi, 3 milyar 413 milyon 400 bin TL’ye ulaştı.

Eylül 2023 ila Aralık 2023 arasında kredi kartı borçları 502 milyon 800 bin TL arttı.

Rekor artış Mart 2024’te

Kredi kartı kullanımında rekor, Mart 2024’de kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, bankalardaki kredi kartı borçları 3 milyar 917 milyon 200 bin TL olarak verilere yansıdı. Söz konusu rakam, Mart 2023’ten bugüne en fazla kredi kartının kullanıldığı dönem oldu.

Merkez Bankası resmi verilere göre; 1 yıl içinde kredi kartı borçlarında 1 milyar 977 milyon 800 bin TL artış gerçekleşti.