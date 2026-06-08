Kredi borcu 211 milyar TL’ye ulaştı

Merkez Bankası Bülteni’nden:

Bankalardaki kredi miktarı Mart ayı sonu itibarıyla 211 milyar 767 milyon TL’ye çıktı.

2025 Mart sonu bankalardaki kredi miktarı 144 milyar 40 milyon TL’ydi.

İşletme kredileri: 150 milyar 945 milyon TL

Tüketici kredileri: 38 milyar 506 milyon TL

2026 yılının birinci çeyreğinde kredilerin 56 milyar 503 milyon TL’si Türk Lirası cinsinden, 155 milyar 264 milyon TL’si döviz cinsinden

Tahsili gecikmiş alacaklar 2026 Mart ayı sonu itibarıyla yüzde 5,16 artarak 5 milyar 945,5 milyon TL’ye yükseldi.

Serap KARAMAN

KKTC Merkez Bankası’nın yayımladığı resmi verilere göre, 2026 yılı Mart ayı sonunda bankalardaki toplam kredi miktarı 211 milyar 767 milyon TL’ye ulaştı. Bu tutar, 2025’in aynı döneminde 144 milyar 40 milyon TL seviyesindeydi. Verilere göre, son bir yıl içinde toplam kredi miktarında yüzde 47 oranında artış yaşandı.

Kredilerin dağılımında işletme kredileri 150 milyar 945 milyon TL ile ilk sırada yer alırken, tüketici kredileri ise 38 milyar 506 milyon TL olarak belirlendi.

2026 yılının birinci çeyreğinde kredilerin 56 milyar 503 milyon TL’si Türk Lirası cinsinden, 155 milyar 264 milyon TL’si döviz cinsinden olduğu görüldü.

Öte yandan 2025 yılının Aralık sonu itibarıyla 5 milyar 653,7 milyon TL olan sektörün toplam tahsili gecikmiş alacakları, 2026 Mart ayı sonu itibarıyla yüzde 5,16 artarak 5 milyar 945,5 milyon TL’ye yükseldi.

İşletme kredileri ilk sırada

Mart ayı sonunda bankalarda kayıtlı işletme kredisi miktarı 150 milyar 945 milyon TL’ye ulaştı.

Yurttaşların bireysel borçlanma kapsamında kullandığı tüketici kredileri ise 38 milyar 506 milyon TL seviyesinde kaydedildi.

Mart 2025 ile Mart 2026 arasındaki döneme bakıldığında, işletmelere verilen kredi tutarı 105 milyar 783 milyon TL’den 150 milyar 945 milyon TL’ye yükselirken, tüketici kredileri de 25 milyar 452 milyon TL’den 38 milyar 506 milyon TL’ye çıktı.

TL kredileri yüzde 3,21; döviz cinsi kredileri yüzde 8,59 arttı

Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybetmeye devam etmesine rağmen, bankalardaki döviz cinsinden kredi miktarı buna paralel olarak artış gösteriyor.

2026 yılının birinci çeyreğinde kredilerin 56 milyar 503 milyon TL’si Türk Lirası cinsinden, 155 milyar 264 milyon TL’si döviz cinsinden olduğu görüldü. Söz konusu dönemde, bir önceki çeyrek döneme göre TL cinsinden kredilerde yüzde 3,21, döviz cinsinden kredilerde yüzde 8,59 artış gerçekleşti.

Kısa vadeli kredilerde yüzde 47 artış

Kısa, orta ve uzun vadeli kredilere ilişkin verilere de bültende yer aldı.

Mart 2025 – Mart 2026 döneminde kısa vadeli kredilerde yüzde 47,17; orta ve uzun vadeli kredilerde ise yüzde 46,95 artış oldu.

Tahsili gecikmiş alacaklarda yüzde 21,56 artış

2025 yılının Aralık sonu itibarıyla 5 milyar 653,7 milyon TL olan sektörün toplam tahsili gecikmiş alacakları, 2026 Mart ayı sonu itibarıyla yüzde 5,16 artarak 5 milyar 945,5 milyon TL’ye yükseldi. Tahsili gecikmiş alacaklarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,56 artış görüldü.