Kozanköy - Karşıyaka yolu trafiğe kapatıldı
Polis, Kozanköy - Karşıyaka yolunun trafik akışına kapatıldığını duyurdu.
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Polis, aşırı yağışlar nedeniyle Kozanköy - Karşıyaka yolu üzerinde çökmeler meydana geldiğini ve yolun trafik akışına kapatıldığını duyurdu.
Polis açıklamasında ayrıca, Ardahan - Kantara - Kaplıca yolları üzerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer beş metreye kadar düştüğü belirtildi.
Açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica edildi.
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