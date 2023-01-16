Kozanköy - Karşıyaka yolu trafiğe kapatıldı

Polis, aşırı yağışlar nedeniyle Kozanköy - Karşıyaka yolu üzerinde çökmeler meydana geldiğini ve yolun trafik akışına kapatıldığını duyurdu.

Polis açıklamasında ayrıca, Ardahan - Kantara - Kaplıca yolları üzerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer beş metreye kadar düştüğü belirtildi.

Açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica edildi.