“Köy kültürümüzü yaşatmak ve geleceğe taşımak çok kıymetli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hafta sonu düzenlenen festivallere katıldı.

İncirli, Yeşilırmak Çilek Festivali ile Beylerbeyi (Bellapais) Köy Meydanı’nda düzenlenen 21. Kıbrıs İpek Koza Festivali’nde yurttaşlarla bir araya geldi. Festivallerde kurulan stantları ziyaret ederek yurttaşlarla sohbet eden İncirli, yoğun ilgiyle karşılandı.

Festival açılışlarında konuşma yapan İncirli, kültürün, kimliğin ve köy yaşamının korunmasının önemine dikkat çekti. Her bölgenin kendine özgü karakteristik özellikleri bulunduğunu ifade eden İncirli, “Köy kültürümüz bizim için çok kıymetli. Festivallerle birlikte kültürümüzün en güzel halini yaşıyor ve bunu gelecek nesillere taşıyoruz. Dayanışmanın güçlenmesi, köy kültürünün unutulmaması ve yaşatılması açısından festivallerimiz çok değerlidir” dedi. Konuşmasının sonunda organizasyonlarda emeği geçen herkese teşekkür eden İncirli, yurttaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.