‘Başbakan’ kendinden geçti, kağıt parçasıyla yasa önerisi sundu

Başbakan Ünal Üstel, CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın ekonomiyle ilgili eleştirileri üzerine kendinden geçti, iktidarda olduğunu unuttu, eline bir kağıt parçası alarak kalemle yasa önerisi yazdı, imzaladı.

‘Devlet’ ciddiyeti, bir kez daha ayaklar altına alındı…

Ünal Üstel, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, hayat pahalılığı konusunda kamuoyunun gözünün siyasilerde olduğunu ve sendikaların ‘ilk siyasiler elini taşın altına koysun’ dediğini belirtti.

Üstel, siyasilerden yüzde 10 kesinti yapılmasını önererek, “İlk imzayı da ben atacağım” dedi. “Peki varım, koyuyorum elimi taşın altına” ifadelerini kullanan Üstel, siyasi müdür ve müsteşarlardan da yüzde 5 kesinti yapılmasını önerdi.

Üstel ardından, milletvekillerinin maaşlarından yüzde 10 kesilmesini öngören bir öneri sunmaya karar verdi.

Kendinden geçen Üstel, iktidarda olduğunu unuttu, eline bir kağıt parçası alarak kalemle yasa önerisi yazdı, imzaladı.