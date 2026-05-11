“CTP olarak bu işten kaçmıyoruz, yasa tasarısını hazırlayın biz de önerimizi yapalım”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkanvekili Asım Akansoy, Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı şekilde siyasi bir şova çevrilerek tasarruf tedbirleri adı altında yapılan “Milletvekili maaşlarından yüzde 10 kesinti” önerisiyle ilgili Meclis kürsüsünden konuştu; usulün yanlışlığına dikkat çekti.

CTP Grup Başkanvekili Akansoy, “Siyasilerden de kesinti yapılsın. Üst düzey bürokratlar da var. Biz CTP olarak bu işten kaçmıyoruz. Fakat bu şekilde olmaz. Yasa tasarısını hazırlayın, biz de önerimizi yapalım. 10 gün içerisinde Meclis’te oturup konuşalım” dedi.

Tasarrufun tek taraflı olamayacağına vurgu yapan Akansoy, “Bunu geniş ölçüde masaya yatırmamız lazım. Sadece milletvekili maaşlarına endekslenmek doğru değil. Eğer tasarruf tedbiri için milletvekili maaşlarından kesinti söz konusuysa, bunu da yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Akansoy, CTP olarak elimizi taşın altına sokarız. Yasa tasarısı yapılsın. Gerekli adımları hep birlikte atalım. Sadece milletvekili maaşları üzerinden dar alanda kısa paslaşmalara girmeyelim” diye konuştu.

CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın vergi matrahlarıyla ilgili yaptığı öneriye işaret eden Akansoy, “Bu yaklaşım son derece adil ve hakkaniyetli. Bunun üzerinde süratle çalışmaya başlayabiliriz” açıklamasında bulundu.