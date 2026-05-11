4 aylık bebek merdivenlerden düşerek yaralandı
Lapta’da yaşanan olayda, 4 aylık Deniz Ergalp çocuk arabasıyla birlikte yaklaşık 1 metre yükseklikten merdiven basamaklarına düşerek yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, olay 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İkametgahlarının giriş kapısı önünde annesiyle birlikte evden çıkmaya hazırlanan Deniz Ergalp’in bulunduğu çocuk arabasının tekerlek kilitleri açıldı. Bunun sonucunda çocuk arabası hareket ederek yaklaşık 1 metre yükseklikteki merdiven basamaklarından düştü.
Yaralanan bebek, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından çocuk servisi yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
