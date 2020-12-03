Kovid 19'u ikinci kez atlattı

Kızına göre yaşlı kadın "insanüstü DNA'ya" sahip

ABD’nin New York eyaletinde yaşayan ve İspanyol gribi zamanında doğan 102 yaşındaki Angelina Friedman, hayatı boyunca kanser dahil birçok rahatsızlık atlattı. Kızının "insanüstü DNA'ya sahip" dediği kadın Kovid-19’u da iki kere yendi.

Kızı Joanne Merola, Friedman’ın 1918’de göçmenleri İtalya’dan Amerika’ya götüren bir gemide, İspanyol gribi salgının ortasında doğduğunu ifade etti. Friedman’ın annesi doğumda hayatını kaybederken kadın, ABD’de 10 kardeşiyle birlikte yaşamaya devam etmiş.

Merola, yıllar sonra annesine de babasına aynı anda kanser teşhisi konduğunu, babası Herold hayatını kaybederken annesinin bunu da atlattığını söyledi.

Yaşlı kadının Kovid-19 hikayesiyse 21 Mart’ta başlamıştı. New York’taki bir bakımevinde kalan Friedman, tıbbi bir prosedür gereği hastaneye kaldırılırken Kovid-19 testi pozitif çıkınca tedavi altına alınmıştı.

Friedman, 20 Nisan’da hastalığı atlatırken Merola annesinin kanser dışında defalarca düşük yaptığını ve iç kanama geçirdiğini belirtip "survivor" olduğunu vurgulamıştı.

New York Post’un aktardığına göre, Merola, bakımevinin ekimin sonlarına doğru kendisini aradığını ve annesinin tekrar Kovid-19 kaptığını söylediğini belirtti. Bakımevindeki vaka sayısı arttıkça yaşlılar tecrit altına alınırken 17 Kasım’da Friedman'ın virüsü bir kez daha yendiği anlaşıldı ve Friedman her zamanki odasına tekrar döndü.

Merola, annesinin kulakların iyi duymadığını ve gözlerinin iyi görmediğini ancak “yaşamak için sapasağlam bir iradeye” sahip olduğunu ifade etti.