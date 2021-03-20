Köseoğlu: 49 bin 805 kişiye 60 milyon 486 bin 500 TL verilecek

Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, koronavirüs önlemleri çerçevesinde kapalı kalan sektörlerde çalışan 49 bin 805 kişiye 60 milyon 486 bin 500 TL ödeneceğini açıkladı.

Kanal Sim’de Sami Özuslu’nun hazırlayıp sunduğu Sabah Kahvesi programına telefonla katılan Köseoğlu, Başbakan Ersan Saner’ün dün akşam Bakanlar Kurulu kararlarıyla ilgili açıklamasında duyurduğu Salı günü yapılacak ödemelerle ilgili detayları paylaştı.

Köseoğlu, maddi yardımda bulunulacak kişilerin belirlenmesi için yapılan çalışmada açık olan iş yerlerinin çalışıp çalışmadığı, ocak itibarıyla çalışır pozisyonda olup olmadıkları kriterlerine bakıldığını kaydetti.

Gelen müracaatlar arasında 49 bin 805 kişinin kapsam dahilinde olduğunun tespit edildiğini kaydeden Ömer Köseoğlu, kapalı sürede 4 haftayı tamamlayan iş yerlerindeki kişilere 1500 TL, geri kalanlara 1000 TL ödeneceğini bildirdi.

Bu amaçla Maliye Bakanlığı’ndan sağlanan toplam 60 milyon 486 bin 500 TL kaynağın 23 Mart Salı günü, başvurular sırasında verilen hesap numaralarına yatırılacağını, hesap numarası vermeyenlerin ise kendilerinin bildirdiği bankalara kimlik kartlarıyla başvurmaları halinde paralarını alabileceğini söyledi.