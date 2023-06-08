Korsan Adası yaz okulu başlıyor

Artı Eğitim Merkezi tarafından her yaz düzenlenen yaz okulu bu yıl da düzenleniyor.

Eğitim faaliyetleri binlerce öğrenciye eğitim olanakları sağlayan Artı Eğitim Merkezi’nin yaz okulu 19 Haziran- 18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Kayıtların başladığı Korsan Adası Yaz Okulu’na kayıt yaptırmak ve bilgi almak isteyenlerin 03922271717 numaralı telefonu aramasının yeterli olacağı belirtildi.