Korsan Adası yaz okulu başlıyor
Artı Eğitim Merkezi tarafından her yaz düzenlenen yaz okulu bu yıl da düzenleniyor.
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Artı Eğitim Merkezi tarafından her yaz düzenlenen yaz okulu bu yıl da düzenleniyor.
Eğitim faaliyetleri binlerce öğrenciye eğitim olanakları sağlayan Artı Eğitim Merkezi’nin yaz okulu 19 Haziran- 18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Kayıtların başladığı Korsan Adası Yaz Okulu’na kayıt yaptırmak ve bilgi almak isteyenlerin 03922271717 numaralı telefonu aramasının yeterli olacağı belirtildi.
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Etiketler : Artı Eğitim Merkezi