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  3. Korsan Adası yaz okulu başlıyor
Korsan Adası yaz okulu başlıyor

Korsan Adası yaz okulu başlıyor

Artı Eğitim Merkezi tarafından her yaz düzenlenen yaz okulu bu yıl da düzenleniyor.

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Artı Eğitim Merkezi tarafından her yaz düzenlenen yaz okulu bu yıl da düzenleniyor.

Eğitim faaliyetleri binlerce öğrenciye eğitim olanakları sağlayan Artı Eğitim Merkezi’nin yaz okulu 19 Haziran- 18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Kayıtların başladığı Korsan Adası Yaz Okulu’na kayıt yaptırmak ve bilgi almak isteyenlerin 03922271717 numaralı telefonu aramasının yeterli olacağı belirtildi.

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