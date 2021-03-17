“Korona varsa, şiir-müzik de var” online izlenebilecek

Lirik Şiir Grubu, “Korona varsa, şiir-müzik de var” başlığıyla online konserini cuma akşamı düzenliyor.

Verilen bilgiye göre, daha önce 5 Şubat’ta düzenleneceği açıklanan, ancak vaka sayılarının artmasından dolayı ertelenen konser, 19 Mart Cuma akşamı yapılacak.

Pandemi döneminde evde kapanmanın önemine dikkat çekilen etkinlikte, canlı performans sergileyecek olan Yıltan Taşçı, Merter Refikoğlu ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu’na, piyanosuyla Kemal Taşçı eşlik edecek.

Lirik Şiir Grubu’nun “Korona varsa, şiir-müzik de var” konseri Kanal Sim ve Lirik Şiir Grubu’nun sosyal medya hesapları üzerinden 21.00-23.00 saatleri arasında canlı olarak izlenebilecek.