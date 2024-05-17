Korkmazhan'ın kitabı Türkiye’de yayımlandı

Dr. Abdullah Korkmazhan’ın 2021’de Kıbrıs’ta basılan “Bir Tarafı Uçurum Bir Tarafı Ateş - Kıbrıslıtürk toplumunda ilk sol hareketler, ilk ve ikinci kuşak Kıbrıslıtürk solcular 1919-1965” başlıklı kitabı Türkiye’de yayınlandı.

Baranga Yayınları’ndan yapılan açıklamaya göre, kitap, “Kıbrıslı Türk solcular ve Sol Hareketler 1919-1965” başlığıyla Ankara’da Koyusiyah Kitap Yayınevi tarafından yeni bir tasarımla basıldı. Kitap ayrıca Türkiye’deki dijital kitap platformlarında da satışa sunuldu.