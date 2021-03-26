Korkmazhan, tutuksuz yargılanacak

Sol Hareket kurucu üyelerinden Abdullah Korkmazhan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hakaret ettiği gerekçesiyle bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Korkmazhan aleyhinde dava dosyalandı, 25 bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada bir ispat-ı vücut yapması koşulu ile ilerde yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Duruşma sonrası açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, “Bu Abdullah Korkmazhan ya da Sol Hareket meselesi değildir. Bu toplumun meselesidir” dedi, “korkmayın, susmayın, karanlık rejim üzerine emin adımlarla yürüyün” çağrısı yaptı.

Korkmazhan, “bu memleket bizimdir. Vazgeçmeyeceğiz, bir yere de kaçmayacağız” diye konuşarak, davaya bakan yargıca ‘adil yargılama’ konusunda duruş sergilediği için de teşekkür etti.

Korkmazhan’ın Avukatı Mine Atlı ise çok zor günlerden geçildiğini söyledi, Korkmazhan’a böyle bir dava okunmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesine göre yanlış olduğunu belirtti.

Sol Hareket Korkmazhan ile ilgili yaşananları kınadı.

Avukat Mine Atlı: “Böyle bir dava okunması yanlış”

Avukat Mine Atlı ise çok zor günlerden geçildiğini söyledi, Korkmazhan’a böyle bir dava okunmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesine göre yanlış olduğunu belirtti.

Yaşanan gelişmeler üzerine Bu Memleket Bizim Platformu da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Kıbrıs Türk toplumunun siyasal iradesine yapılan müdahaleleri reddettiğini kaydetti.

Yapılan açıklama şöyle: “Sol Hareket kurucu üyelerinden Abdullah Korkmazhan'ın "cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanmak üzere mahkemeye çıkarılması kabul edilemez.

Bu Memleket Bizim Platformu, kuruluş ilkelerinde belirttiği gibi "Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan kazanılmış haklarına sahip çıkarak, nereden gelirse gelsin siyasal iradesine yapılan müdahaleleri reddeder, Kıbrıs Türk toplumunun iradesinin özgürce kullanılması hedefi için mücadele eder." Kıbrıs Türk toplumunun siyasal iradesini kullanabilmesinin temel unsuru; fikir-düşünce ve ifade özgürlüğünün serbestçe yaşam bulmasıdır. İfade özgürlüğünü baskı altına almaya yönelik bir tutum olarak değerlendirdiğimiz bu girişim karşısında BMBP olarak demokrasi ve insan hakları mücadelesini yükselteceğimizi ilan ederiz.