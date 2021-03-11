Sol Hareket’ten Abdullah Kormazhan, “Love Erdoğan” konusuyla ilgili yürüttükleri Sosyal Medya protestoları nedeniyle hakkında tutukluluk emri alındığını, Mağusa Polis Müdürlüğü’nde tutuklandığını duyurdu.

Daha önce 2 üyelerinin aynı sebeple sabahtan beridir Mağusa Polisinde sorgulandığına ilişkin paylaşım yapan Korkmazhan, kendisinin de Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nden arandığını ve ifadeye çağırıldığını sosyal medya hesabından açıkladı.

“Belli ki amaç ifade ve düşünce özgürlüğümüzü elimizden almak ve bizi sindirmektir. Baskılar bizi yıldıramaz. Tüm demokratik kamuoyunun dayanışması elzemdir” paylaşımından kısa bir süre sonra ise Korkmazhan “tutuklandım” paylaşımı yaptı.

Polisten henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Avukat Atlı: 3 kişi aleyhine Mağusa Ceza Mahkemesi tutukluluk emri verdi

Avukat Mine Atlı, "AKP Mağusa Gençlik Örgütü" tarafından yapılan şikayet üzerine 3 kişi aleyhine Mağusa Ceza Mahkemesi'nin tutukluluk emri verdiğini duyurdu.

Sosyal medyadan bir ileti paylaşan Atlı, "Emrin verme gerekçesi "uygunsuz harekette bulunma ve uygunsuz harekete teşvik... Şu an bizim 3 gencimiz poliste" diye konuştu.

Mine Atlı demokratik örgütleri Mağusa Polis Müdürlüğü'nün önünde toplanmaya çağırdı.

Atlı "3 kişi de konu ile ilgili ifadelerini verdi ve görüntülere bakıldı. Dolayısıyla tahkikat tamamlanmıştır. Bundan sonraki tutukluluk tamamen cezalandırma maksatlıdır" dedi.