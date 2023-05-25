Korkmazhan: “Bugün Interpol Kıbrıs’ın kuzeyine gelse, kabinede adam kalmaz”

Bağımsız Milletvekili adayı, Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, ADA TV’de katıldığı programda, “Bugün Interpol Kıbrıs’ın kuzeyine gelse, kabinede adam kalmaz” dedi.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki yönetimin üst makamlarında görev yapan pek çok ismin hakkında yolsuzluk dosyası olduğunu söyleyen Korkmazhan, söz konusu iddiaların araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Erhan Arıklı…

Korkmazhan, “Erhan Arıklı’yı Interpol aramıyor mu? Arıyor, biliyoruz, bu basına da düştü. Neden aranıyor? Ben bir yurttaş olarak bunun nedenini merak ediyorum. İnsanlarımızın da merak etmesi lazım. Erhan Arıklı neden Türkiye dışında başka hiçbir ülkeye gidemiyor?” diye sordu.

Tahsin Ertuğruloğlu…

Dışişleri Bakanı görevine atanan Tahsin Ertuğruloğlu ile ilgili Ercan Havalimanı işletmecisinden rüşvet aldığı yönünde iddialar olduğunu söyleyen Korkmazhan, “Bu konuda çeşitli raporlar var. Bunun hesabı verildi mi?” ifadelerini kullandı.

Ünal Üstel…

Ünal Üstel’in özel jet raporunu sorgulayan Korkmazhan, “Özel jet skandalı ne oldu? Ünal Üstel yargılandı mı? Hayır. Peki Ünal Üstel seçildi mi? Seçilmiş bir Başbakan mı? Hayır. Seçilmiş Başbakan Faiz Sucuoğlu’dur. Ne yazık ki Sucuoğlu’nun da hakkını aramak bize düştü” şeklinde konuştu.

Zorlu Töre…

Meclis Başkanı Zorlu Töre hakkında Bakırköy Adliyesi’nde dava olduğunu söyleyen Korkmazhan, “Sigara kaçakçılığı yaptığına dair iddialar var. Bu iddialar ne oldu? Bakırköy Adliyesi’nde bir davası var” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Özgürgün…

UBP’nin eski genel başkanlarından Hüseyin Özgürgün’e değinen Korkmazhan, “Özgürgün nerede? Hakkında rüşvet iddiaları var. Raporlara giren iddialar var. Şu anda Türkiye’de elini kolunu sallayarak geziyor” dedi.

Ersin Tatar…

Son olarak Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’a işaret eden Korkmazhan, “2015 yılına kadar Sayın Tatar İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi tarafından aranıyordu. Hakkında yakalama emri vardı. Bunu ben söylemiyorum, belgeler söylüyor. Soruyorum, Sayın Tatar, neden aranıyordunuz?” şeklinde konuştu.

“İşte bu yüzden federal çözüm istemiyorlar”

Korkmazhan, “Tüm bunları neden anlattım? İşte bu eşit egemen devlet diyorlar ya, tüm bunları örtmek için diyorlar. Federal Kıbrıs olursa, uluslar arası hukukun bir parçası olursak, buradaki kirli düzen kuruyacak. İşte bu yüzden federal çözüm istemiyorlar” ifadelerini kullandı.