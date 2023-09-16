Köpeklerle aileler veya bireyler arasında köprü kuruyor...

YENİDÜZEN-ÖZEL

Köpekleriyle iletişim sorunu yaşayan aile ve bireyleri, köpek davranışı ve psikolojisi ile ilgili bilinçlendirerek geliştiren Argento Dog Academy’de Köpek Davranışları Uzmanı ve Eğitmeni olarak hizmet veren Aysun Kahraman, 2015 yılından beridir davranış problemi olan köpekleri rehabilite ederek hem her iki tarafın da daha bütünlüklü ve mutlu yaşaması için çalışıyor.

Argento Dog Academy’de, çözülmesi zor gibi görünen davranış sorunlarını en aza indirerek, köpek ve ailelerine yaşamında yeni bir sayfa açmasına yardımcı olan Kahraman, geleceğe, kariyerine dair hedeflerini ve çalışmalarıyla ilgili unutamadığı anılarını YENİDÜZEN okuyucuları için anlattı.

Dikmen köyünde, bahçeli evde, doğa ve hayvanlarla iç içe geçen çocukluk yıllarında atılan hayvan sevgisinin temelleri ile bugün geçimini sağlıyor.

Köpeklerle iletişim kuruyor, onları anlıyor ve insanlarla köpekler arasında adeta bir köprü oluyor. ‘Sorun’ olarak bilinen birçok konuda köpekler ve ‘sahipleri’ arasındaki iletişimi doğru yönlendirerek, can dostlarımızla iyi ilişkiler kurmamızı sağlıyor...

Adaptasyon sürecinde ‘hayat kuratıcı’

Kurucusu olduğu Argento Dog Academy bünyesinde, Köpek Davranışları Uzmanı ve Eğitmen olarak çalışan Aysun Kahraman, insanlara kendi köpek dostlarınının yanında genel olarak köpeklerin nasıl canlılar olduğunu, nasıl yaşadıklarını, sürü psikolojisinin ne şekilde çalıştığını ve adaptasyon süreçlerinde karşılaştıkları problemlerin nasıl çözüleceğini anlatma amacıyla görev yapıyor.

Tüm hayvanları çok seven Kahraman, özellikle atlar ve köpeklere özel ilgi duymuş. Uzun bir süre binicilik de yapan Kahraman, şu an geçiminin tamamını köpeklerle ve insanlarla birlikte çalışarak sağlıyor.

Evine, ailesine yeni bir ‘can dostu’ gelen, köpek sahiplenen ve onunla nasıl uyum içinde yaşayacağını bilmeyen bireylerin, bu adaptasyon sürecinde adeta ‘hayat kurtarıcısı’ oluyor. Köpeklerin davranışları, bireylerin onlara olan yaklaşımı gibi birçok konuda yüzlerce sorunun yanıtını veriyor, yapılması ve yapılmaması gereken şeyleri ailelere ve bireylere anlatıyor...

Köpeklerin hareket ve duygularına tercüman oluyor...

Kendimini köpekler ve insanlar arasında bir ‘köprü veya çevirmen’ olarak da nitelendiren Kahraman, köpeklerin anlatmak isteyip de anlatamadıklarını, ‘’sorun’’ olarak görülen problemlerin ardında yatan esas mesajın ne olduğunu insanlara ileten, bu konuda insanları mümkün mertebe bilinçlendirerek eğiten bir hoca...

Yaklaşık 10 yıldır bu mesleği icra eden Kahraman, ülkemizde bu mesleği yapan iki davranış uzmanından biri...

Birçok deneyimin ardından kendini en iyi hissettiği yerde...

Bilkent Üniversitesi, İngiliz Dili Edebiyatı mezunu olan Kahraman, birçok farklı sektörde çalışıp iş deneyimi edindikten sonra en sonunda kendini en iyi hissettiği bu mesleğe adadı.

“Ülkemizde ve hatta dünyada da bu işi hakkıyla yapan çok az kişiden biri olmayı başardım.” diyen Kahraman, bu doğrultuda yurt dışında alanında uzman, dünyaca ünlü birçok isimle de çalışma fırsatı buldu.

YENİDÜZEN Gazetesi sordu, Argento Dog Academy’de Köpek Davranışları Uzmanı ve Eğitmeni olarak hizmet veren Aysun Kahraman yanıtladı...

“Tüm hayvanları sevmekle birlikte özellikle atlar ve köpekler hep benim için özel oldu”

YENİDÜZEN: Seni biraz tanıyabilir miyiz?

AYSUN KAHRAMAN: “1981 İlkbaharında Lefkoşa’da doğdum. Hayvanları ve insanları sevmeyi ayırt etmeden sevmeyi öğreten bir aile yapısı içerisinde yetiştim. Bu sayede, 1988 senesine kadar şanslı bir çocuk olarak Dikmen’de yaşarken, birçok hayvanla şehir hayatında yaşayan bir çocuktan çok daha fazla iç içe olma fırsatı yaşayarak büyüdüm. Dikmen, ovaları deresi ağaçları ve tepeleri bol bir laboratuvar oldu benim için. Keçiler, koyunlar, tavşanlar, tavuklar, yılanlarla çok erken yaşlarda temas ederek özellikle köpek ve atlara karşı çok daha fazla yakın hissettim kendimi giderek. Tüm hayvanları sevmekle birlikte özellikle atlar ve köpekler hep benim için özel oldu. Keza, uzun bir süre binicilik de yaptım. Ve şu an hayatımı köpeklerle ve insanlarla birlikte çalışarak kazanıyorum.”

“Kendimi hep bir köprü hatta çevirmen olarak görürüm”

YENİDÜZEN: Şimdi tam olarak ne/ler yapıyorsunuz?

AYSUN KAHRAMAN: “Kurucusu olduğum Argento Dog Academy bünyesinde, Köpek Davranışları Uzmanı ve Eğitmen olarak çalışıyorum. Gerek Kıbrıs’ta gerekse Türkiye’de, aileler ve profesyonellerle hem yüz yüze hem de online olarak çalışmalarıma aralıksız olarak devam ediyorum.

Amacım, insanların kendi köpek dostlarınının yanında genel olarak köpeklerin nasıl canlılar olduğunu, nasıl yaşadıklarını, sürü psikolojisinin ne şekilde çalıştığını ve adaptasyon süreçlerinde karşılaştıkları problemlerin nasıl çözüleceğini anlatmak. Köpekleri anlamak insanları anlamaktan çok daha farklı. Ve benim işim, bu yönde köpeklerin çevirmenliğini yapmak bir yerde. Kendimi hep bir köprü hatta çevirmen olarak görürüm bu yüzden. Anlatmak isteyip de anlatamadıklarını, ‘’sorun’’ olarak görülen problemlerin ardında yatan esas mesajın ne olduğunu insanlara ileten, bu konuda insanları mümkün mertebe bilinçlendirerek eğiten bir hocayım aslında.”

“Linn Boyke, benim yol göstericim ve hocam oldu”

YENİDÜZEN: Nerede/hangi eğitimleri aldınız?

AYSUN KAHRAMAN: “Öğrencilik hayatım Ankara’da Bilkent Üniversitesi’nde geçti. Esas İngiliz Dili Edebiyatı mezunuyum. Birçok farklı sektörde, eğitim de dahil, çalışarak en sonunda kendimi en iyi hissettiğim bu mesleğe adım atarak, ülkemizde ve hatta dünyada da bu işi hakkıyla yapan çok az kişiden biri olmayı başardım. Şu an ülkemizdeki iki davranış uzmanından biriyim.

Gururla söyleyebilirim ki, Linn Boyke mentörüm. Köpeklere Fısıldayan Adam olarak bilinen sevgili Cesar Millan’ın sektöre daha henüz girmeden yetiştirdiği ilk ‘sağkollarından biri’ olarak Linn Boyke, benim yol göstericim ve hocam oldu. Tabii ki, düzenli olarak halen çalışmalar yapmaya ve kendimi daha da geliştirmeye devam etmem gerektiğini bilerek, mesleki olarak farklı alanlarda da sertifikalarımı almaya devam ediyorum.”

“Köprü görevi görmek, beni bu hayatta tatmin eden en önemli şeylerden birisi”

YENİDÜZEN: Bu alana nereden merak saldınız?

AYSUN KAHRAMAN: “Argos ismini verdiğim bir köpeği sokaktan kurtardıktan sonra, köpeğin mevcut davranış sorunlarının çözümü için başka bir davranış uzmanına danışarak bu meslekle daha derinden tanıştım. Zaman içerisinde doğal olarak yetenekli ve bu iş için gerekli enerji ve yeteneğe sahip olduğumu düşünerek profesyonelleşmeye karar vererek, Boyke ile çalıştım ve halen düzenli olarak çalışmaya devam ediyorum. Köpekler çok çok özel hayvanlar benim için. Onlara en kötü durumda olsalar da bir şekilde ulaşabilmek, iletişim kurabilmek ve anlaşılmayan ve çaresiz hissettikleri bir durumda yanlarında olarak köprü görevi görmek, beni bu hayatta tatmin eden en önemli şeylerden birisi.”

“Köpekler hakkında yanlış bilinen ve yanlış yönlendirilen algıyı biraz olsun törpülemeye çalışıyorum”

YENİDÜZEN: Geleceğe kariyerinize dair hedefleriniz neler?

AYSUN KAHRAMAN: “Öncelikle ülkemizde bulunan aileleri, daha da bilinçlendirmek için farklı ve yeni çalışmalar yapmaya devam edeceğim. Bıkıp usanmadan köpekler hakkında yanlış bilinen ve sosyal medyanın etkisiyle yanlış yönlendirilen algıyı biraz olsun törpülemeye çalışmak benim görevim.

Eksik çok fazla şey var. Özellikle devlet ve yerel yönetimlerin yetersiz kaldığı birçok noktada, kısırlaştırma ve sahiplendirme konularını daha da teşvik edici çalışmalarla, hayvan refah yasasının uygulanmamasından kaynaklı sıkıntıları minimuma indirmek için yardımlaşma ve örgütlenmeyle hayvanların biraz daha rahat ve hak ettikleri hayatı yaşamaları için uğraş veriyorum ve vereceğim. Hedefim, kendini bu yönde geliştirmek isteyen ve bu mesleği icra etmek isteyen gençlere bir kapı açmak.”

“Yıkanmayan köpekleri için beni aradılar, bir saat sonra Dixie’yi yıkadım, gözyaşlarını tutamadılar”

YENİDÜZEN: Bu meslekte seni en çok etkileyen bir anı-anını bizimle paylaşır mısın lütfen?

AYSUN KAHRAMAN: “Açıkçası danışanlarımın köpeklerini kendi köpeklerimden ayırt etmiyorum. Onlara en az kendi köpeklerim kadar bağlıyım. Başka türlü zaten bu işi yapmamız imkansız. Herşeyden evvel köpekleri sevmeniz ve sahiplenmeniz özümsemeniz gerekiyor. Buna istinaden, yıkanmaktan, sudan ve hortumdan korkunç derecede korkan Dixie ismindeki bir köpeği yıkadığım günü asla unutamam. Köpeğin anne ve babası, onu yıkamaya çalıştıklarında, köpeğin çığlık çığlığa kendini yerden yere vurduğunu, kendini yaraladığını ve hatta korkudan onlara da reaksiyon gösterdiğini söylediler. O gün, bunun olacağına inanmadıklarını söyleseler de 1 saat sonra gözyaşlarını tutamadılar. Danışanlarımın ismi Sharon ve David idi. Halen birbirimize minnetlerimizi göndeririz. Köpekler sayesinde çok güzel ilişkiler de kuruyorum.”

“...sanırım dünyaya göre çok gerideyiz”

YENİDÜZEN: Mesleğin sıkıntıları- en zor noktaları neler?

AYSUN KAHRAMAN: “Sıkıntılar saymakla bitmez. Öncelikle iklim koşulları çok zor oluyor. Yazda aşırı sıcak ve kışta da yağmur ve soğukta çalışmak zorunda kalmak hem fiziksel hem de ruhsal olarak çok zor. Kapalı çevrili alanlarda çalışmanın avantajını yaşayamıyoruz. Çünkü köpeğin davranış sorunu ile ilgili muhakkak sokağa çıkmak insanlara caddeye karışmak zorundasınız. Gerçek bir senaryo içerisinde çalışmak zorundasınız ve bu çok risk taşıyor.

Özellikle sahipli olup sokağa başıboş bırakılan birçok köpeğin saldırısına uğruyoruz. Hem biz hem de köpekler yaralanıyoruz. Mesleğin en riskli tarafı zaten yaralanma. Çünkü sorunlu köpeklerle çalışmak durumundasınız.

Devlet ve yerel yönetimler, bizim gibi uzmanlardan faydalanmak için herhangi bir girişimde bulunmuyor. Her ne kadar teklif etsek de sanırım dünyaya göre çok gerideyiz ve bu işi otur yat kalktan öte düşünemeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız.

Hayır. Benim işim bu değil. Benim işim, toplumun fayda sağlaması. Köpeklerin kimseyi rahatsız etmeden, rahat ve huzurlu bir şekilde başka uygar ülkelerde yaşadıkları gibi yaşamalarına yardımcı olmak. Bu konuda aileleri bireyleri ve profesyonelleri yetiştirmek, geliştirmek.”

“Çok zor ve özveri isteyen yorucu bir meslek”

YENİDÜZEN: Bu işi tam zamanlı olarak yapıyorsun, yani geçim kaynağın tamamen bu yönde, gençlere bu mesleği tavsiye eder misin? Neler söylemek istersin?

AYSUN KAHRAMAN: “Çok zor ve özveri isteyen yorucu bir meslek. Fakat tek söyleyebileceğim; disiplin, çok çalışma ve yetenek. Bu işe uygun olmalı yapacak kişiler. Çünkü hata şansınız maalesef yok. Ölümcül. Şakasız ölümcül bir iştir zaman zaman.”