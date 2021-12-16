Köpeği av tüfeğiyle yaraladı, 1 gün tutukluluk aldı

Yeniceköy'de komşusu Tahir İyici’ye ait köpeği tavuklarına zarar verebileceği gerekçesiyle av tüfeğiyle yaralayıp, ovaya attığı gerekçesiyle A.H tutuklandı.

Polis, zanlının evinde yaptığı aramada, 167 adet muhtelif markalarda dolu fişek ve 174 adet muhtelif markalarda boş fişek bularak, emare aldı.

Mahkemeye çıkarılan zanlı aleyhinde 1 gün tutukluluk kararı alındı.

Kuşak olguları aktardı…

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ozak Kuşak, zanlının “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu Taşıma ve Kullanmak, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu, Meskul Mahalde Ateş Etmek, Hayvan Refah Yasasına Aykırı Hareket” suçlarından tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru Kuşak, 15 Aralık’ta saat 08:30 raddelerinde Yeniceköy'de komşusunun köpeklerini beslemek için açtığı sırada kafesinden iki adet köpeğinin kaçtığı, daha sonra bir el av tüfeği sesi duyduğunu kaydetti.

Kuşak, silah sesinin Dar Sokak No:8 adresinden geldiğini, daha sonra ise ayni köyde sakin A.H’nin ikametgahının bahçesinde gördüğünü beyan ettiğini anlattı.

3 adet av tüfeği…

Polis, aynı gün zanlı A.H’nin tespit edildiğini aktardı.

Yapılan soruşturmada zanlının, evinin bahçesinde bir köpek olduğunu, tavuklarına zarar verebileceğini düşündüğünden köpeği alarak römork ile ovaya attığını belirttiğini söyledi.

Polis, zanlı A.H’nin evinde babasına ait 3 adet av tüfeğini görevli polislere teslim ettiğini de belirtti.

Ayak ve kalçasından vuruldu…

Zanlının söz konusu köpeği atmış olduğu yeri polise gösterdiğini ifade eden Kuşak,

yapılan kontrolde köpeğin kalçasından yaralı olduğunun tespit edildiğini dile getirdi.

Polis, veteriner tarafından yapılan kontrolde köpeğin arka ayak kısmından ve kalçasından av tüfeği ile yaralanmış olduğunun tespit edildiğini söyledi.

167 adet dolu fişek, 174 adet boş fişek…

Polis, zanlı A.H’nin evinde 18:50-19:30 saatleri arasında yapılan aramada yatak odası içerisinde 167 adet muhtelif markalarda dolu fişenk ve 174 adet muhtelif markalarda boş fişek bulunarak emare olarak alındığını da anlattı.

Meselenin tahkikatının devam ettiğini söyleyen polis, zanlının serbest kalması halinde tanıklara ve emarelere müdahale etme olasılığı bulunduğundan 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının1 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim KAMALI)