Koordinatör Serhat İncirli, Sözcü Berna Çelik Doğruyol
Cumhurbaşkanlığı’nda yeni görevlendirmeler yapıldı, Saray’a yeni “İletişim Koordinatörü” ve “Sözcü” atandı.
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Cumhurbaşkanlığı’nda yeni görevlendirmeler yapıldı, Saray’a yeni “İletişim Koordinatörü” ve “Sözcü” atandı. Gazeteci, köşe yazarı ve Televizyon Programcısı Serhat İncirli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Koordinatörlüğü'ne atandı.
Bu görevi 4.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı döneminde Ali Bizden yürütüyordu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü’ne ise Berna Çelik Doğruyol atandı. Bu görevi Akıncı döneminde Barış Burcu yürütüyordu.
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Etiketler : cumhurbaşkanlığı, Serhat İncirli, Berna Çelik Doğruyol