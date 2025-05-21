Kooperatif Şirketler Mukayyitliği hizmet içi eğitim düzenlendi
Kooperatif Şirketler Mukayyitliği kadrosunda görev yürüten müfettişlere yönelik hizmet içi eğitim verildi.
A+A-
Kooperatif Şirketler Mukayyitliği kadrosunda görev yürüten müfettişlere yönelik hizmet içi eğitim verildi.
Eğitim, İstatistik ve Araştırma Şube Amiri Münüre Kenanoğlu Ruh tarafından yapılan açıklamaya göre, eğitim; Kooperatif Şirketler Mukayyitliği Eğitim, İstatistik ve Araştırma Şube Amiri tarafından koordine edildi.
“Maliyet Hesaplama” yöntemi / yöntemleri üzerine verilen dört saatlik eğitim programını Kredo Akademi’den Niyal Öztürk sundu.
"Üretim ve Pazarlama kooperatiflerinin teftişi / denetimi sürecinde etkinliği ve verimliliği" hedefleyen hizmet içi eğitim sonrasında müfettişlere sertifikaları, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Ramadan Öcal ve Eğitmen Niyal Öztürk tarafından verildi.
Bu haber toplam 179 defa okunmuştur
Etiketler : Kooperatif Şirketler Mukayyitliği