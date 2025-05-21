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Kooperatif Şirketler Mukayyitliği hizmet içi eğitim düzenlendi

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği hizmet içi eğitim düzenlendi

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği kadrosunda görev yürüten müfettişlere yönelik hizmet içi eğitim verildi. 

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Kooperatif Şirketler Mukayyitliği kadrosunda görev yürüten müfettişlere yönelik hizmet içi eğitim verildi. 

Eğitim, İstatistik ve Araştırma Şube Amiri Münüre Kenanoğlu Ruh tarafından yapılan açıklamaya göre, eğitim; Kooperatif Şirketler Mukayyitliği Eğitim, İstatistik ve Araştırma Şube Amiri tarafından koordine edildi.  

“Maliyet Hesaplama” yöntemi / yöntemleri üzerine verilen dört saatlik eğitim programını Kredo Akademi’den Niyal Öztürk sundu.

"Üretim ve Pazarlama kooperatiflerinin teftişi / denetimi sürecinde etkinliği ve verimliliği" hedefleyen hizmet içi eğitim sonrasında müfettişlere sertifikaları, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Ramadan Öcal ve Eğitmen Niyal Öztürk tarafından verildi. 

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