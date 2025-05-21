Kooperatif Şirketler Mukayyitliği hizmet içi eğitim düzenlendi

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği kadrosunda görev yürüten müfettişlere yönelik hizmet içi eğitim verildi.

Eğitim, İstatistik ve Araştırma Şube Amiri Münüre Kenanoğlu Ruh tarafından yapılan açıklamaya göre, eğitim; Kooperatif Şirketler Mukayyitliği Eğitim, İstatistik ve Araştırma Şube Amiri tarafından koordine edildi.

“Maliyet Hesaplama” yöntemi / yöntemleri üzerine verilen dört saatlik eğitim programını Kredo Akademi’den Niyal Öztürk sundu.

"Üretim ve Pazarlama kooperatiflerinin teftişi / denetimi sürecinde etkinliği ve verimliliği" hedefleyen hizmet içi eğitim sonrasında müfettişlere sertifikaları, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Ramadan Öcal ve Eğitmen Niyal Öztürk tarafından verildi.