Koopbank’tan yaz dönemi staj fırsatı

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) İnsan Kaynakları Bölümü, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yaz dönemi boyunca bankanın tüm şube ve bölümlerinde öğrencilerin staj yapma fırsatı bulacağını kaydetti.

Koopbank İnsan Kaynakları Bölümü Müdürü Rifat Tuğsal yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerine bankacılık sektörünü daha yakından tanıma imkânı verileceğini ve öğrencilerin profesyonel iş hayatına hazırlanmalarına yardımcı olacak staj programına, 30 Nisan, 2021 tarihine kadar başvuru kabul edildiğini belirtti.

TEKNOLOJİNİN MERKEZİNDE YAZILIM STAJ PROGRAMI

Koopbank, bilişim alanlarında eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik “Genç Yazılımcı” programını adı altında ‘’Yazılım Staj Programı’’ imkânı da sunuyor. Koopbank’ın teknoloji merkezi Yenişehir, Lefkoşa’daki Genel Müdürlük Binasında gerçekleştirilecek yazılım staj programı ile öğrenciler profesyonel dünyaya adım atma fırsatını yakalayacaklar.

Öğrenciler, program kapsamında finansal teknolojiler ve yazılım alanlarında eşsiz deneyimler kazanacak ve Kıbrıs’ın lider bankasında dijitalleşme, farkındalık geliştirme ve bankacılık gibi çeşitli alanlarda bilgi sahibi olma fırsatını yakalayacak.

BAŞVURULAR ONLINE OLARAK ALINACAK

Tuğsal yaptığı açıklamada bu yıl staj programından faydalanmak isteyen üniversite öğrencilerinin başvurularını https://basvuru.koopbank.com banka internet sitesi üzerinden yapacağını duyurdu. Elden veya e-posta ile yapacak başvuruların kabul edilmeyeceği de belirtildi.

Koopbank İnsan Kaynakları Bölümü Müdürü, Kuzey Kıbrıs bankacılık sektörünün gerek finansal büyüklük gerekse halkın her kesimine sunduğu hizmetler ve teknolojik altyapısı ile lider konumunda bulunan Koopbank’ın staj ayrıcalıklarından yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerinin belirtilen web sitesi üzerinden başvuru yapması gerektiğini kaydetti.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Koopbank İnsan Kaynakları, 2021 yılı yaz dönemi boyunca uygulanacak olan staj programı için öncelikle zorunlu stajı olan öğrenciler olmak üzere zorunlu olmayan fakat kurumda staj yapmaya gönüllü öğrencilere de kontenjan dâhilinde şans verecek.

Yaz dönemi staj programına işletme, ekonomi, bankacılık, finans, uluslararası ilişkiler, halkla ilişkiler, ofis yönetimi vb. bankacılık mesleği ile ilişkili alanlarda eğitim görenler ile üniversitelerin fen, iletişim, mühendislik fakülteleri ve yazılım staj programı için de teknoloji & bilişim alanlarının tümünde (öğretmenlik hariç) eğitim gören öğrenciler başvurabilecek.

Staj programlarına başvuru için öğrencinin dört yıllık lisans eğitim süresi olan üniversiteler için en az 2. sınıfı, üç yıllık lisans eğitim süresi olanlar için(ör. Birleşik Krallık) 1. sınıfı bitirmiş olması ve genel ortalamasının(CGPA) en az 50/100 veya 2.00/4.00 olması gerekmektedir. Mezun durumundakiler programa başvuramayacak.

Program hakkında daha fazla bilginin bankanın www.koopbank.com sitesinde ve www.facebook.com/koopbank sayfasında yer aldığı belirtildi.