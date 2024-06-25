Koopbank’tan Ortopedik Özürlüler Derneği’ne engelli aracı yardımı

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Koopbank yetkilileri ile birlikte Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'ni ziyaret ederek Koopbank’ın öz sermayesiyle alınan bir adet engelli aracı dernek bünyesinde kullanılmak üzere hibe etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ziyarette Ataoğlu’na, Bakanlık Müdürü Mehmet Yalçın, Bakanlık Özel Kalem Müdürü İbrahim Alkan, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli ve Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman eşlik etti.

Ataoğlu yaptığı konuşmada, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için daha önceden başlattıkları bazı çalışmalar olduğunu belirtti, gelecek dönemde engelliler için birçok proje olduğunu söyledi.

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için Koopbank’ın öz kaynakları ile bir aracı teslim etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Ataoğlu, projede emeği geçen Koopbank yetkililerine ve personeline de teşekkürlerini sundu.

Ataoğlu, engelsiz turizm başlığı altında tüm plajlar ve otellerde engellilerin daha rahat tatil yapabilmeleri, daha kolay denize ulaşabilmeleri için başlatılan çalışmanın genişletileceğini de ifade ederek, her bireyin eşit şartlar altında yaşam hakkı olduğunu, bu nedenle engelleri ortadan kaldırmak istediklerini belirtti.

Yerli: “Engellerin yaratılmaması için ciddi uğraş veriyoruz”

Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli ise, Koopbank olarak ülkede engellerin yaratılmaması ve var olan engellerin de aşılması konusunda ciddi uğraş gösterdiklerini ifade etti.

Yerli, “Banka olarak engelli bireylerin toplumdaki diğer bireylerle eşit şartlara ve haklara sahip olması için bedensel engelli müşterilerimizin hizmet almalarını kolaylaştırmak amaçlı Koopbank Genel Müdürlük binamız ve şubelerimizde engelli rampaları, otoparklar, şube içi engelli asansörü ve alçaltılmış gişeler kullanmaya özen gösteriyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Yerli, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'ne engelli bireyler adına verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kibrit: “Ülkede yaklaşık 6 bin engelli birey var”

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) Başkanı Günay Kibrit de, ülkede yaklaşık 6 bin engelli olduğunu, devletin bu kişilerin hayatını kolaylaştırıp, toplum içine daha fazla karışmalarını sağlaması gerektiğini ifade ederek Bakan Ataoğlu ve Koopbank yetkililerine teşekkürlerini sundu.

Kibrit konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Derneğimizin sunmuş olduğu hizmetlerin sürdürülebilir olabilmesi adına çok ihtiyacımız olan bu özelliklere sahip bir aracın derneğimize kazandırılmasına katkı sağlayan Bakan Fikri Ataoğlu, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli ve Müdür Kemal Ataman ile tüm Koopbank ailesine teşekkür ederim. Derneğimize duyulan güven nedeni ile tüm banka yönetim kurulunun ve çalışanlarının gönül rahatlığı içerisinde bu bağışı yaptıklarını, dernek hizmetlerinin devamı için her zaman yanımızda olduklarını bilmek bizlere güç vermektedir.”