Koopbank’ın mobil bankacılığı ‘’KoopCep’’ yenilendi

Kuzey Kıbrıs’ın teknoloji alanında da öncü bankası olan Koopbank’ın mobil bankacılık uygulaması KoopCep yenilendi. ‘’Yeniliği Keşfet’’ sloganı ile özelliklerine ve yenilenen görünümüne vurgu yapılan KoopCep uygulaması 11 Nisan itibarı ile hizmete sunuldu.

Kuzey Kıbrıs bankacılık sektöründe fark yaratacak bir mobil uygulama

Koopbank Genel Müdür Yardımcısı Kemal Özçınar, yenilenen görünümü ve özellikleri ile KoopCep uygulamasının bir önceki versiyona nazaran çok daha gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunduğunu belirtti. Özçınar, uzun bir süredir geliştirme çalışmalarının devam edilen yeni KoopCep uygulamasının tamamıyla yerel kaynaklar kullanılarak yaratıldığını ve dönem trendlerini yansıtan tasarımı, eklenen özellikleri ve sunduğu kullanıcı deneyimi ile emsallerine göre fark yaratacak bir uygulama olduğunu kaydetti.

200’den fazla bankacılık işlemini banka şubesine gitmeden kolaylıkla yapma imkânı

KoopCep’in mevcut özelliklerine eklenen yenilikler ile Koopbank müşterilerine banka şubesine gitmeden dilediği zaman dilediği yerde kolaylıkla 200’den fazla bankacılık işlemini gerçekleştirme olanağı sunuluyor.

Biyometrik Giriş ile güvenlik üst seviyede

KoopCep’in ‘’Biyometrik Giriş’’ özelliğinin uygulamadan aktif edilmesi ile kullanıcılar parmak izleri veya yüz tanıma ile giriş yapabiliyor ve bu sayede daha üst seviyede bir güvenlik sağlanmış oluyor.

Giriş yapmadan hesap ve kart bakiyelerini görüntüleme imkânı

KoopCep kullanıcıları yeni eklenen “Hızlı Bakiye’’ özelliği ile hesaplarının ve kartlarının güncel bakiyelerini uygulamaya giriş yapmadan da görüntüleme imkânına sahip oluyor.

Günü gelen faturalara hatırlatma servisi

KoopCep’te kullanıcılar elektrik, belediye, telefon gibi faturalarını tanımlayabilecekler. Tanımlanan faturaların ödeme günü geldiğinde uygulama müşterilere ödeme ile ilgili bir hatırlatma yapıyor ve tek tık ile ödeme imkânı sağlıyor. Aynı zamanda kullanıcılar dilediği faturaya otomatik ödeme talimatı da verebiliyor.

Anlık bildirim özelliği

Uygulama ayarlarından bildirim özelliği aktif hale getirilerek hesap hareketlerinden ve güncel döviz kurlarından anlık olarak haberdar olunabiliyor. Gönderilen bildirimler ile kullanıcılar hesaplarına gelen veya hesaplarından çıkan her türlü finansal işlem ile ilgili anında bilgi sahibi oluyor.

Reklam filminde banka çalışanları yer aldı

KoopCep uygulamasının tanıtımında banka için bir ilk de yaşandı. Çekilen reklam filminde yer alan tüm oyuncuların bankanın kendi çalışanlarından seçildiği belirtildi.