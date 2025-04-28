KOOPBANK’da uzlaşı sağlandı, grev askıya alındı

KOOPBANK ve bağlı şubelerinde bugün, Banka Yönetim Kurulu ile Genel Müdür’ün uzlaşmaz tutumu nedeniyle bir günlük uyarı grevi gerçekleştirildi. Grevin ardından taraflar, Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy’un himayesinde bir araya gelerek masaya oturdu.

KOOP-SEN’den yapılan açıklamada, gerçekleştirilen görüşmelerde belli başlı konularda uzlaşı sağlandığı ve üyelerin hak ve menfaatlerinin güvence altına alındığı bildirildi.

Sendika, Banka Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür’ün uzlaşı metnini Yönetim Kurulu’na sunmak üzere onay talebinde bulunmasının ardından grevi askıya alma kararı aldı.

KOOP-SEN, Yönetim Kurulu’nun uzlaşıya aykırı bir karar alması halinde ise bu kez süresiz greve gidileceğini açıkladı.