Koopbank Yönetim Kurulu: “Bu dönemde maaş artışı, toplum vicdanını yaralar”

Koopbank, çalışanların temsilinde yetkili sendika Koop-Sen’le sürdürülen yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşıya varılamadığını duyurdu.

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, maaş artışı konusunda anlaşma sağlanamadığı, sendikanın da bir günlük uyarı grevi yaptığı belirtildi.

Sendikanın diğer taleplerinin yanında maaşlara hayat pahalılığına ek olarak zam talep ettiği ifade edilirken, bu zorlu pandemi döneminde hayat pahalılığının üzerine ek artış vermeyi doğru görmenin mümkün olamayacağı ve bunun da ötesinde toplum vicdanını yaralayacağının sendikaya ifade edildiği aktarıldı, sendikaya sağduyu çağrısı yapıldı

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Yönetim Kurulu’nun açıklaması şöyle:

“Sendika ile dört kez bir araya gelinmiş ancak talep edilenler arasındaki maaş artışı konusunda anlaşma sağlanamamıştır. Buna bağlı olarak Koop-Sen banka genelinde bir günlük uyarı grevi yapmıştır.

HAYAT PAHALILIĞI ÜZERİNE EK ZAM TALEBİ PANDEMİ DÖNEMİ TOPLUM VİCDANINI YARALAR…

Bankamızda maaş artışları senede iki kere hayat pahalılığının maaşlara eklenmesi ile düzenli olarak yapılmaktadır. Bu uygulamaya devam edilecektir. Ancak sendika diğer taleplerinin yanında maaşlara hayat pahalılığına ek olarak zam talep etmektedir.

Özellikle tüm kesimlerin içinden geçtiği bu zorlu pandemi döneminde hayat pahalılığının üzerine ek artış vermeyi doğru görmenin mümkün olamayacağı ve bunun da ötesinde toplum vicdanını yaralayacağı sendikaya ifade edilmiştir.

TÜM PRİM VE YARDIMLARA TATMİNKÂR ARTIŞ ÖNERİLDİ

Yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde tüm prim ve yardımlara hayat pahalılığını karşılayacak artışlar sendikaya önerilmiştir. Ayrıca, çalışanın lehine bir takım iyileştirmeler de öneri olarak sunulmuştur.

Bankamız yönetiminin bu önerileri sendika tarafından kabul görmemiş, ısrarla bu dönem hayat pahalılığı üzerine ek maaş zammı taleplerini ileri sürmüşlerdir.

SAĞLANAN HAKLAR SEKTÖRÜN ÜST SEVİYESİNDEKİLER ARASINDADIR

Banka yönetimi her zaman çalışanına mümkün olanın azamisini verme gayreti içindedir. Bugün için çalışana sağlanan haklar bankacılık sektörü içindeki tüm bankalar, diğer köklü kurumlar ve kamu ile karşılaştırıldığı zaman üst seviyede olanlar arasındadır. Bu önemli nokta aslında bankamızın çalışanına verdiği değeri göstermenin yanında bugüne kadar sendikanın da gayretleri sonucunda elde edilmiştir. Tüm çalışanlarımız bunu hak etmektedir.



Sağlanan maaş ve diğer haklar bu üst seviyede iken ve yeni toplu iş sözleşmesi dönemi için artışlar ve iyileştirmeler önerilmişken, bunların üzerine hayat pahalılığına ek olarak bir zam vermenin hem toplum nazarındaki dengeleri hem de banka bilanço dengelerini etkileyeceği aşikârdır. Sendika bu önemli noktayı görmezden gelmektedir.

Bugün Koopbank sektörün lider bankasıdır. Bunun sağlanmasında çalışanının yanında sendikasının da mutlak payı vardır. Bu bağlamda, sağduyunun galip gelmesini ve banka tarafından çalışanın lehine yapılan artış ve iyileştirme önerilerinin sendika tarafından kabul görmesini ümit etmekteyiz”.

Bankamızdaki hizmetlerin bir gün süreyle aksamış olmasından dolayı saygıdeğer müşterilerimizden özür dileriz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd.

Yönetim Kurulu