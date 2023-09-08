Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli oldu

Koopbank Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Haluk Yerli seçildi.Koopbank Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Haluk Yerli seçildi.

Koopbank’tan verilen bilgiye göre, 1960 doğumlu olan Haluk Yerli, The American University London işletme mezunu olup uzun yıllar finans ve teknoloji sektörlerinde yönetici olarak çalıştı.

Haluk Yerli, Kıbrıs TV’de yapımcı ve sunucu olarak görev yapıyor.