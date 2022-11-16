Koopbank 3 DAÜ öğrencisine burs sağlayacak

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. (Koopbank), Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile imzalanan protokol çerçevesinde, ihtiyaç sahibi 3 DAÜ öğrencisine mezun oluncaya dek burs sağlayacak.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, eğitim hayatlarında mali güçlüklerle karşılaşan öğrencilere destek olmak üzere geçtiğimiz yıllarda oluşturulan Burs Fonu kapsamında, DAÜ ile Koopbank arasında, bugün saat 11.00’de DAÜ Rektörü makamında Öğrenci Bursu Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye Prof. Dr. Hocanın ile KoopbankGenel Müdürü Kemal Ataman imza koyarken, Koopbank Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Üstün de törende hazır bulundu.

İmzalanan sözleşme kapsamında Koopbank, geçtiğimiz yıl ve bu yıl hayatlarını kaybeden çalışanları İbrahim Sofu ve Nacit Lama Altuğ ile talihsiz bir kaza sonucu aramızdan ayrılan genç dağcı Birkan Uzun’un anısını yaşatmak amacıyla ihtiyaç sahibi üç DAÜ öğrencisine mezun oluncaya dek burs sağlayacak.

Hocanın: “Hayırlı bir iş için bir araya geldik”

Törenin açılış konuşmasını yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün de uzun yıllardır iş birliği yaptığı Koopbank’ın DAÜ Burs Fonu’na katkı koymasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman’a teşekkür etti. DAÜ ve Koopbank’ın ülkenin öz kuruluşları olduğunu kaydeden Hocanın, öğrencilerin eğitim hayatlarında karşılaştıkları güçlükleri gidermek üzere çok hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini belirtti. Hocanın, burs alma hakkını kazanan ihtiyaç sahibi öğrencilerin, İbrahim Sofu, Nacit Lama Altuğ ve Birkan Uzun gibi üç değerli insanın isimlerine layık olarak eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine hayırlı insanlar olarak görev yapmaları temennisinde bulundu.