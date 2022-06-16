Koopbank 18 yeni personel alacak

Koopbank’ın çeşitli bölümlerinde görevlendirmek üzere yazılı ve sözlü sınavlarla 18 personel alınacağı duyuruldu. Başvuruların 16 – 26 Haziran 2022 tarihleri arasında(her iki tarih dahil) online kabul edileceği, başvuru sisteminin 26 Haziran 2022 Pazar gecesi saat 23.59’dan sonra kapatılacağı bildirildi.

Başvurular onlıne olarak alınacak

Koopbank’tan yapılan açıklamada elden başvuru kabul edilmeyeceği bunun yerine başvuruların https://munhal.koopbank.com banka internet sitesi üzerinden yapılabileceği vurgulandı.

Yazılı ve sözlü sınavlar

Yapılan açıklamada yazılı sınav tarihinin 16 Temmuz 2022 Cumartesi olacağı, sınav yeri ve saatinin adaylara bildirileceği kaydedildi. Yazılı sınav barajlarını geçen adayların sıralama kriterlerine bağlı olarak sözlü sınava çağrılacağı belirtildi.

Detaylı bilgi ve başvuru koşulları

Bankanın www.koopbank.com internet sitesinden ve sosyal medya kanallarından başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi alınabileceği açıklandı. Münhal ile ilgili her türlü soru için de “munhal@koopbank.com” e-posta adresine mesaj gönderileceği bildirildi.