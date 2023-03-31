KOOP-SÜT’te tartışmalı adaylık

Ertuğrul SENOVA

“Özel Jet Skandalı” döneminde Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan, KOOP – SÜT Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erişmen’in, Kooperatif Şirketler Yasası’na aykırı şekilde KOOP – SÜT yönetimine aday olup seçildiği; hafta sonu gerçekleşecek genel kurula ise, yine yasaya aykırı şekilde aday olduğu iddia edildi.

Fasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası’na göre aday olan kişinin ödemesi gereken bir borcu olmaması zorunluluğu bulunuyor. Ancak YENİDÜZEN’e ulaşan belgelere göre, Erişmen’in, Dikmen Kalkınma Kooperatifi LTD’den 2004 yılında çektiği 2 bin 350 Dolar ve 14 bin 250 Sterlin borcu bulunuyor.

Yapılan itirazların ardından söz konusu kooperatife borcu olduğu iddiası ortaya atılan Erişmen’in adaylığı, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık tarafından onaylanmış durumda.

Tartışmalı adaylıkla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Çelebi Ilık, sözü edilen belgelerin sistemde yer almadığını ifade ederek, kişinin seçme ve seçilme hakkını bir iddia üzerine engellemeye hakkı olamadığını söyledi.

“Sözünü ettiğiniz belgeler sistemde yer almıyor, gelin birlikte arayalım, kapım herkese açık” diyen Ilık, KKTC Merkez Bankası’na tüm adayların risk araştırmasının tekrardan yapılması için bir yazı gönderdiğini belirterek, “Eğer bir adayda risk durumu söz konusu olursa, seçimden sonra olsa bile üyeliğini düşüreceğim” ifadelerini kullandı.

İddiaların odağındaki isim Erişmen ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, 2004 yılında sözü edilen miktarda borç çekmediğini, kooperatife yazılı dilekçe gönderip “borç yok” yazısı aldığını ifade ederek, “Kanıt varsa getirsinler, ödeyeyim. Bu karalamaktan başka bir şey değil. Bu konuda dava açacağım” dedi.

Ancak YENİDÜZEN’in elde ettiği belgelerde, Dikmen Kalkınma Kooperatifi LTD’den Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ne gönderilen bir yazıda, Erişmen’in borçları ile haciz emrinin varlığından söz ediliyor.

Özel jet skandalı döneminde Turizm ve Çevre Bakanı olarak görevlendirilen, mevcut Başbakan Ünal Üstel’in eski Müsteşarı olan Erişmen’e KOOP-SÜT Yönetim Kurulu Başkanlığı sözü verdiği, bu nedenle mukayyitliğe siyasi baskı uyguladığı iddia ediliyor…

Yasa ne diyor?

KOOP – SÜT, Cumartesi sabahı Genel Kurula gidiyor. Genel Kurul’da, 6 kişilik Yönetim Kurulu Üyeleri de seçilecek.

Adaylar arasında, “Özel Jet Skandalı” döneminde Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan, KOOP – SÜT Yönetim Kurulu’nun mevcut Başkanı Mustafa Erişmen de bulunuyor.

Ancak Erişmen’in bir önceki genel kurulda da, yarın yapılacak genel kurula da yasaya aykırı şekilde aday olduğu iddia ediliyor.

Fasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası’na göre aday olan kişinin ödemesi gereken bir borcu olmaması zorunluluğu bulunuyor.

Yasa’nın ilgili maddesinde şu ifadelere yer veriliyor:

“… mücbir sebep hariç muaccel hale gelmiş borcu olanlar komite üyeliğine seçilemezler.”

Belgeler “borcu var” diyor

Ancak YENİDÜZEN’e ulaşan belgelere göre Erişmen’in, Dikmen Kalkınma Kooperatifi LTD üyesi olduğu 2004 yılından kalan 14 bin 250 Sterlin ve 2 bin 350 Dolar borcu bulunuyor.

Belgelerde, Dikmen Kalkınma Kooperatifi LTD’den Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ne gönderilen bir yazıda, Erişmen’in borçları ile haciz emrinin varlığından söz ediliyor.

Erişmen’in adaylık başvurusunun ardından ortaya çıkan söz konusu iddialara karşın, adaylığı, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık tarafından onaylanmış durumda.

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık:

“Bir iddia üzerine kimsenin seçme ve seçilme hakkını engelleyemem”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık, sözü edilen belgelerin sistemde yer almadığını ifade ederek, kişinin seçme ve seçilme hakkını bir iddia üzerine engellemeye hakkı olamadığını söyledi.

“Sözünü ettiğiniz belgeler sistemde yer almıyor, gelin birlikte arayalım, kapım herkese açık” diyen Ilık, “Sabahtan beri arıyorum ama yok” ifadelerini kullandı.

“Merkez Bankası tekrardan risk araştırması yapacak, eğer bir adayda risk söz konusu olursa üyeliğini düşüreceğiz”

Yaşanan tartışma üzerine, KKTC Merkez Bankası’na tüm adayların risk araştırmasının tekrardan yapılması için bir yazı gönderdiğini söyleyen Ilık, “Eğer bir adayda risk durumu söz konusu olursa, seçimden sonra olsa bile üyeliğini düşüreceğim” dedi.

“Ortada bir iddia var ama elle tutulur bir belge yok” diyen Ilık, Dikmen Kalkınma Kooperatifi LTD’den kendisine “bu borcu ispatlayacak bir bilgi veya belge elimizde yok” şeklinde yazı geldiğini, araştırmalarının sürdüğünü ifade etti.

Mustafa Erişmen:

“Kanıt varsa getirsinler ödeyeyim”

İddiaların odağındaki isim Erişmen ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, 2004 yılında sözü edilen miktarda borç çekmediğini, kooperatife yazılı dilekçe gönderip “borç yok” yazısı aldığını ifade ederek, “Kanıt varsa getirsinler, ödeyeyim. Bu karalamaktan başka bir şey değil. Bu konuda dava açacağım” dedi.

Erişmen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Benim de, çocuklarımın da maaşı oradan geçiyor. Bir borç olsa, maaşlarımızdan keserlerdi. Ben başkasına kefil olmuştum, 2016 yılında davalık oldum ve borcu taksit taksit ödüyorum. Madem ki bunu dava edebiliyorlar, benim borcum varsa beni neden dava etmediler? Bu karalamaktan başka bir şey değildir. Dava açacağım. Çamur at izi kalsın mı yapalım yani? Kanıt varsa getirsinler, ödemekle mükellefim. Ben böyle bir para da almadım.”

İddia… “Üstel söz verdi, siyasi baskı yapılıyor”

Özel jet skandalı döneminde Turizm ve Çevre Bakanı olarak görevlendirilen, mevcut Başbakan Ünal Üstel’in eski Müsteşarı olan Erişmen’e KOOP-SÜT Yönetim Kurulu Başkanlığı sözü verdiği, bu nedenle mukayyitliğe siyasi baskı uyguladığı iddia ediliyor…