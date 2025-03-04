KOOP-SÜT’te mali kriz

Serap ŞAHİN

Kıbrıs Türk halkının malı olan KOOP-SÜT’te, UIBP – YDP – DP Hükümeti’nin ekonomi politikaları mali kriz doğurdu. Kooperatifte, çalışanların maaşları bu ay ödenemedi.

YENİDÜZEN’in ulaştığı KOOP-SEN Başkanı Mehmetali Güröz; yaşananları doğruladı, mali sıkıntıdan dolayı ödemelerin geciktiğini, çalışanların en geç perşembe gününe kadar ödeneceğini açıkladı.

Kurumun kredi başvurusunda bulunduğunu belirten Güröz, ipotek verilecek Mağusa soğuk hava deposunun tapu kaydının kaybolması nedeniyle sürecin geciktiğini söyledi. Kooperatif Merkez Bankası’nın kredi sürecini hızlandırmak için çalıştığını ifade eden Güröz, tapu işlemleri tamamlanır tamamlanmaz finansal sorunun çözüleceğini vurguladı.

Konuyla ilgili Koop Süt Yönetimine ise ulaşılamadı.

Koop Sen Başkanı Mehmetali Güröz:

“Mali sıkıntı yaşanıyor, krediye başvurulacak”

Koop Süt çalışanlarının maaşları bu ay ödenmedi. YENİDÜZEN’e konuşan Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, mali sıkıntı nedeniyle ödemelerde gecikme yaşandığını doğruladı ve çalışanların en geç Perşembe gününe kadar maaşlarını alacağını açıkladı.

Güröz, Koop Süt’ün kredi başvurusu yapmak için hazırlıklarını tamamladığını ancak ipotek verilecek Mağusa soğuk hava deposunun tapu kaydının kaybolması nedeniyle sürecin aksadığını belirtti. Kredi alınmasının sadece maaş ödemeleri için değil, genel mali durumu güçlendirmek adına yapıldığını vurgulayan Güröz, şu ifadeleri kullandı:

“Maaşlar ödenmedi. Mali sıkıntı var. Ancak kredi süreci tamamlanmak üzere. Büyük bir ihtimalle yarın ya da en geç perşembe günü maaşlar ödenecek.”

Kooperatif Merkez Bankası’nın kredi sürecini hızlandırmak için çalıştığını söyleyen Güröz, ipotek verilecek tapunun kaybolmasının gecikmeye neden olduğunu belirterek, “Müdürlük kaybetti. Tapu geldiği takdirde anında krediye ulaşılacak ve fabrikanın önü açılacak.” dedi.

Fabrikanın mali durumu hakkında da konuşan Güröz, “Eskiye nazaran her şey düzgün. Sadece geçici bir sıkışıklık yaşanıyor.” dedi.

Konuyla ilgili Koop Süt Yönetimine ise ulaşılamadı.