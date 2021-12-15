Koop Süt ürünlerine 3. zam
Koop Süt ürünlerine 1.5 ayda 3. zam yapıldı.
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Koop Süt ürünlerine 1.5 ayda 3. zam yapıldı.
16 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girecek yeni fiyatlara göre 1 LT sütün raf fiyatı 10.95 TL’den 11.95 TL’ye yükseldi.
Yeni düzenlemeye göre KDV dahil marketlere satış fiyatı 85.05 TL olarak belirlenen 1 kg hellimin (az tuzlu) raf satış fiyatı kar markı eklendiğinde 102 TL’ye çıkacak.
Fiyat listesinde KDV dahil marketlere satış fiyatı 66.68 TL olan beyaz peynirin raf fiyatı ise kar marjı eklendiğinde 80 TL’yi bulacak.
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