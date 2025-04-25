KOOP-SEN, Kooperatif Merkez Bankası'nın tüm şubelerinde greve gidiyor

Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), toplu iş sözleşmesindeki sorunlar nedeniyle 28 Nisan Pazartesi Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası'nın tüm şubelerinde bir günlük uyarı grevi yapacak.

KOOP-SEN, 300 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesindeki sorunların çözümüne yönelik görüşebileceği yetkili bir muhatap bulamaması halinde de süresiz greve gideceğini belirtti.

Sendika Başkanı Mehmetali Güroz tarafından yapılan açıklamada, Banka Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü’nün 2025-2026 Yılı Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanmasına yönelik tutumları eleştirilerek, çalışanların bu kapsamda “tehdit edildiği ve aşağılandığı” öne sürüldü.

Açıklamada, Banka Yönetim Kurulu’nun yasaya ve usule uygun olmayan eylemleri üzerine sendikanın açmış olduğu davada mahkemenin ara emri alması üzerine Banka yetkililerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden çekildiği ileri sürüldü.

Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’na “ bankayı kurtarmak için harekete geçilmesi" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, sorunun “iş bilen ve yetkili yöneticilerle” çözülebileceğine inançtan dolayı Sendika’nın bir günlük uyarı grevi kararı aldığı vurgulandı.