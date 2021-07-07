“Konuyla Ankara Büyükelçiliği ilgileniyor”

KKTC Cumhurbaşkanlığı eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden’in “güvenlik gerekçesi” ile Türkiye’ye alınmamasıyla ilgili KKTC İstanbul Başkonsolosluğu YENİDÜZEN’e açıklama yaptı, KKTC Ankara Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgilendiğini belirtti.

Sabah 06.20’den adaya geri gönderileceğini sosyal medyadan açıklayan ancak henüz gelmeyen Bizden’in uçağında bir gecikme yaşandığı bilgisi paylaşıldı.