“Kontrol elçilikte”

Ertuğrul SENOVA

KKTC Hükümeti, Türkiye’de maruz kaldıkları imkânsızlıklar nedeniyle Kıbrıs’ın kuzeyine zorunlu olarak göç eden depremzedelerin ne sayıları, ne alacakları yardım, ne de sürecekleri yaşam konusunda bilgi sahibi değil... Yetkilerin verdiği bilgiye göre; süreç tamamen Türkiye’nin Lefkoşa’daki Büyükelçiliği tarafından yürütülüyor…

Nüfustan sorumlu İçişleri Bakanlığı, depremzedelere ait verilerin kendilerinde değil; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nde olduğunu söyledi, söz konusu komite ise topu TC Elçiliği’ne attı. YENİDÜZEN’in ulaştığı elçilik ise göç eden depremzedelerin sayısına ilişkin veri paylaşmadı.

Türkiye’deki AFAD ile organize şekilde Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda kurulan yardım çadırında, kurulduğu ilk günden 22 Şubat tarihine kadar yaklaşık 1200 kişiye gıda, kıyafet gibi yardımların dağıtıldığı ifade ediliyor. Ancak 23 Şubat itibariyle yardım çadırından temin edilecek yardımların organizasyonu da TC Elçiliği’ne devredildiğinden, sağlıklı bir veri paylaşılamıyor. Ayrıca, depremzedelere, ülkenin dört bir yanındaki belediye ve sivil toplum örgütleri yardım imkanı sunduğundan, spor salonundan çıkacak rakamın eksik olacağı tahmin ediliyor…

Elçilik, yardım alacak kişiler için E-Devlet kapsamında bir QR Kod oluşturmuş durumda. Yardıma başvuracak depremzedelerin, cep telefonları aracılığıyla bu QR kod üzerinden başvuru formuna ulaşarak doldurması gerekiyor. Formun doldurmasının ardından depremzedeler, gelecek onay mesajı sonrası talep ettiği yardıma ulaşabiliyor.

YENİDÜZEN, göç eden depremzedelerin “tahmini” sayısına ulaşabilmek adına Eğitim Bakanlığı’ndan, okullara yeni kayıt yaptırmış depremzede öğrencilerin sayısını talep etti. Bakanlık, 23 Şubat itibariyle 504 depremzede öğrencinin okullara kayıt yaptırdığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Öztürkler:

“Tüm veriler Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nde”

Kıbrıs’ın kuzeyine zorunlu olarak göç eden depremzedelere ilişkin verilerle ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, ilgili verilerin Başbakanlıkta kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nde olduğunu, kendi bünyelerinde herhangi bir verinin yer almadığını söyledi.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu:

“Tüm kayıtlar elçilikte”

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’ni yöneten, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ise verilerin henüz kendisine ulaşmadığını, tüm kayıtların TC Elçiliği’nde olduğunu söyledi. Eline geçmesini beklediği verinin, Lefkoşa Spor Salonu’ndaki yardım çadırına başvuran insanların sayısı olduğunu belirten Cahitoğlu, “Bunun dışındaki tüm kayıtlar elçilikte. Elçilik, gelen depremzedeler için çevrimiçi bir sistem oluşturdu. Kişiler, taleplerine dair müracaatlarını bu sistemden yapıyor” dedi.

Elçilikten dönüş olmadı

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı elçilik ise verilere ilişkin dönüş yapılacağını söyledi ancak herhangi bir dönüş yapılmadı.

Okullara toplam 504 depremzede öğrenci kaydoldu

YENİDÜZEN, göç eden depremzedelerin “tahmini” rakamına ulaşabilmek adına Eğitim Bakanlığı’ndan, okullara yeni kayıt yaptırmış depremzede öğrencilerin sayısını talep etti. Bakanlık, 23 Şubat itibarilye; Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullara 26, Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı ortaokul ve liselere 280, İlköğretim Dairesi’ne bağlı anaokulu ve ilkokula kaydolan depremzede öğrenci sayısını ise 198 olmak üzere toplamda 504 olarak açıkladı.