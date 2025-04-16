Kompozisyon ve Ayraç yarışmasında ödüller sahiplerini buluyor

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen Kompozisyon ve Ayraç yarışması bu yıl 17 Nisan 2025 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek ödül töreni ile dereceye giren öğrencilere ödüllerini dağıtacak.

Çok sayıda öğrencinin katıldığı kompozisyon yarışmasında Özge Baysan, Ahmet Güneyli ve Umure Örs jüri olarak görev aldı.

Ayraç yarışmasında Semral Öztan, Ruzen Atakan, Türkan Mengi jüri üyesi olarak destek verdi.

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı'ndan yapılan açıklamada, ödül töreninin KTÖS salonunda gerçekleşeceği belirtildi.

Yarışmada birincilik ödülünü Lapta İlkokulu’ndan Hatice Kübra Aslan, İkincilik ödülünü TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nden Mine Akdoğan, üçüncülük ödülünü Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu’ndan Su Uluçaylı kazandı. Kompozisyon Yarışması Mansiyon Ödülleri ise TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nden Elif Yılmaz, Balıkesir-Meriç Merkez İlkokulu’ndan Ali Liman, Necat British College’nden Ediz Elgin, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’ndan Melisa Yıldız olarak belirlendi.

Cypri-Cola ve Evsu Sponsorluğunda düzenlenen '26. Kitap Ayracı Yarışması'nda I. Kategoride ; birincilik ödülünü Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’ndan Deniz Yıldız , ikincilik ödülünü Necat British College’nden Troy James Ruzicka, üçüncülük ödülünü Yakın Doğu İlkokulu’ndan Leyla Günsel Haskasap kazandı. “26. Kitap Ayracı Yarışması” I. Kategori mansiyon ödülleri ise Doğa International School’ndan Ömer Göksu, Karaoğlanoğlu İlkokulu’ndan Alya Sanem Şentürk, Şht. Ertuğrul İlkokulu’ndan Zeynep Ecrin Aydın, Dr. Suat Günsel İlkokulu’ndan Ahmet Denizer olarak belirlendi.

II. Kategoride; birincilik ödülünü 23 Nisan İlkokulu’ndan Miray Sahra Çiçek, ikincilik ödülünü Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’ndan Ömer Özdal, üçüncülük ödülünü Necat British College’nden Asi Solyalı kazandı. “26. Kitap Ayracı Yarışması” II. Kategori mansiyon ödülleri ise Karşıyaka Merkez İlkokulu’ndan Elif Işık, Özgürlük İlkokulu’ndan Gözde Coşkun, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’ndan Ozan Hançerlioğlu, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu’ndan Deniz Düzdaban olarak belirlendi.

III. Kategoride; birincik ödülünü Dikmen İlkokulu’ndan Alev Arı, ikincilik ödülünü Karaoğlanoğlu İlkokulu’ndan Asya Kızgın, üçüncülük ödülünü Eşref Bitlis İlkokulu’ndan Emir Alp Şahin kazandı. “26. Kitap Ayracı Yarışması” III. Kategori mansiyon ödülleri ise Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’ndan Arya Seher Horosan, Dr.Suat Günsel Devlet İlkokulu’ndan Zen Arıkbuka, Yeniboğaziçi İlkokulu’ndan Nazra Ünal, Gelibolu İlkokulu’ndan Berat Koçhan olarak belirlenlendi.

Bu yıl ilk kez verilecek olan “26. Kitap Ayracı Yarışması”na en iyi hazırlanan okul ödülünü, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu kazandı.