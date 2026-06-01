Meclis Genel Kurulu’nda konuşan CTP Milletvekili Filiz Besim, yaklaşık bir yıl önce komiteden geçen Temel Sağlık Hizmetleri Yasası’nın yeniden gündeme geldiğini belirterek, yapılması planlanan değişikliklere ilişkin resmi bir bilgilendirme almadıklarını ifade etti.

Besim, sabah saatlerinden itibaren Meclis raportörlerinden bilgi almaya çalıştığını ancak önerilerin paylaşılmadığını belirterek, “Ben muhalefet milletvekili olarak yapacağınız önerileri Sağlık Bakanlığı’nı arayarak aldım. Bu kadar garip bir durumdayız bu mecliste” dedi.

Yasa görüşülmeden önce önerilerin milletvekillerine iletilmesinin önünde bir engel bulunmadığını söyleyen Besim, “Bugüne kadar sağlığı ileriye götürecek hangi öneriye hayır dedik?” diye sordu.

Temel Sağlık Hizmetleri Yasası’na komitede ret oyu verdiklerini hatırlatan Besim, bunun nedeninin getirilen düzenlemenin sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu kapsamlı reformu içermemesi olduğunu belirtti.

“Komiteye gelmesi gereken yasa bu değildi, bu bir yamadır” diyen Besim, birinci basamak sağlık hizmetlerini düzenleyen teşkilat yasasının yetki ve görevleriyle birlikte yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti.

Besim, yedi yıldır üzerinde çalışılan Halk Sağlığı Yasası’nın hâlâ Meclis’e getirilmediğini belirterek, koruyucu sağlık hizmetlerinde yaşanan yetersizliklere yönelik önlemlerin bu yasada yer aldığını söyledi.