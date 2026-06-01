“Hükümet Halk Sağlığı Yasası’nı getirmek yerine yasamayı bypass ediyor”

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, görüşülen yasa değişikliğinin yalnızca hemşire kadrolarının artırılmasına yönelik olduğunu belirtti.

Rogers, söz konusu düzenleme komiteye geldiğinde başta Personel Dairesi olmak üzere çeşitli kurumların hemşire kadrolarının artırılmasına karşı çıktığını, teşkilat yasalarının artık eski ve işlevini yitirmiş yapılar olduğunu dile getirdiğini hatırlattı.

Temel sağlık hizmetlerinde görev yapan hemşirelerin yükselme sorunları nedeniyle komitede istisnai bir düzenlemenin gündeme geldiğini belirten Rogers, tüm bu çalışmaların Haziran 2025’te yapıldığını ancak Meclis’in kapanmasıyla birlikte düzenlemenin hayata geçirilemediğini söyledi.

Aradan bir yıl geçtiğini kaydeden Rogers, “Yine haziran ayındayız. Üzerinden bir sene geçti. Bir senedir bu hükümet gene ağustos böceği gibi beklemiş ve meclisin kapanacağı son ay içinde apar topar bir şeyler yapmaya çalışmaktadır” dedi.

Uzun süredir beklenen Halk Sağlığı Yasası’nın hâlâ Meclis’e getirilmediğini ifade eden Rogers, bu yasa kapsamında kanser kayıt sistemi üzerinde çalışacak ekiplerin kadrolarının oluşturulmasının, bulaşıcı hastalıklarla mücadele edecek ekiplerin teşkilat yapılarının belirlenmesinin ve birçok önemli düzenlemenin yer aldığını söyledi.

Rogers, son bir yıl içerisinde bu çalışmaların tamamlanabileceğini belirterek, Sağlık Bakanı’nın Halk Sağlığı Yasası’nı Meclis’e getirmek ve bütünlüklü bir düzenleme için irade ortaya koymak yerine Genel Kurul’a yasa önerileri sunduğunu ifade etti.

Rogers, hükümetin bu yöntemle “yasamayı bypass etmeye çalıştığını” söyledi.