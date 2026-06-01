İskele Belediyesi’nin çocuk şenliği erteledi
İskele Belediyesi, Lefkoşa ve Geçitkale’de yaşanan çocuk ölümleri nedeniyle 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında bugün düzenlenmesi planlanan Çocuk Şenliği’nin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
A+A-
İskele Belediyesi, Lefkoşa ve Geçitkale’de yaşanan çocuk ölümleri nedeniyle 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında bugün düzenlenmesi planlanan Çocuk Şenliği’nin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Belediyeden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden çocukların ailelerinin yaşadığı acının paylaşıldığı belirtilerek, yaşamını yitiren çocuklara Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır dilendi.
Açıklamada, söz konusu gelişmeler nedeniyle bugün gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin ertelendiği ifade edilirken, Çocuk Şenliği’nin 8 Haziran tarihinde aynı yer ve saatte düzenleneceği kaydedildi.
İskele Belediyesi, kamuoyuna gösterilen anlayış için teşekkür etti.
Bu haber toplam 250 defa okunmuştur
Etiketler : iskele belediyesi