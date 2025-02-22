Kombos'tan Ahmed El Şara'ya ziyaret, Türk medyası tepkili

Suriye'de yeni rejimin Cumhurbaşkanı olan Ahmed El Şara, dün Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos'u makamında kabul etti.

Gerçekleştirilen resmi ziyarette iki ülkenin bayrağı yer alırken, Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, görüşmeyle ilgili verdiği bilgide "Kıbrıs Cumhuriyeti" ifadesini kullandı.

Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara'nın bu görüşmede sergilediği tutum, bir süredir, Suriye'deki yeni rejimin "KKTC'yi tanıyacağı" iddiasında bulunan Türkiye medyasının da tepkisine neden oldu.

Türkiye'deki ODA TV, Star, Cumhuriyet gibi medya kuruluşları konuyu gündeme getirerek, yapılan görüşmeyi eleştirdi.