Erenköy Lisesi önünde toplanan öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 28 öğrencinin yaralandığı otobüs kazası sonrası eylem düzenledi, taleplerini sıraladı.

“Denetim hakkımızı söke söke alırız” sloganının atıldığı eylemde tansiyon zaman zaman yükseldi. Veliler isyan etti, Eğitim Bakanı istifaya edildi.

Bir veli, çocuklara acilen psikolojik destek gerektiğini vurgulayarak, “Sınavlarda nasıl verimli olacaklar? Buradan ulaştırma bakanı ve başbakana sesleniyorum, lütfen toplu taşıma yapan araçlara gidin, en az 15 tane hurda araç var. Bu araçlar yine yola çıkacak. Sorumlular, bakanlar neden eyleme gelmedi?” ifadelerini kullandı.

Bir başka veli ise Eğitim Bakanı’nı istifaya çağırarak, “Utanmazsan bugünden itibaren istifa et.” dedi.

“Koltuklarınız canımızdan daha değerli değil”

Eylemde basın açıklamasını okuyan bir öğrenci, yaşananın bir kaza değil, denetimsizlik ve sorumsuzluk sonucu olduğunu dile getirdi. “Arkadaşlarımız evlerine gitmek için çıktığı okul yolunda neredeyse sakat kalıyorlardı, canlarından oluyorlardı. Bu bir kaza değil. Bu yaşananlar, hiçe sayılan can güvenliğimizin sonucudur. Sessiz kalmayacağız. Canımız bir özür kadar ucuz mu? Bu ihmalkarlığın bir cezası yok mu? Adalet yerini bulmayacak mı? Artık yeter, koltuklarınız canımızdan daha değerli değil.” diye konuştu.

Öğrenci, Avrupa ülkelerinde okul taşıtlarının yaş sınırının 10-12 olduğunu belirterek, “Kaza yapan otobüsün yaşı en az 25’ti. İçinde ısıtma çalışmıyor, yağmur yağdığında su damlıyordu. Emniyet kemeri, yangın söndürücü, acil çıkış gibi hiçbir güvenlik unsuru yoktu.” dedi. Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunan öğrenci, Avrupa Şartnamesi örnek alınarak öğrenci taşımacılığına dair yeni bir şartname hazırlanmasını ve tavizsiz uygulanmasını talep etti.

Eylem: Bu düzen artık çocuklarımıza zarar veriyor

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yaşananın ilk olmadığını belirterek, “Dileriz ki son olur. 90’lı yıllardan beri taşımacılıkla ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Öğretmenlerimiz, sendikamız, çocuklarımız güvende olsun diye mücadele veriyor. Hesap vermeleri, buradaki sesi duymaları için bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

Gökçebel: Turistler lüks otobüslerde taşınıyor ama çocuklarımıza verilen otobüsler ortada

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise otobüslerin kontrolünün okul idaresine bırakılmasının doğru olmadığını vurguladı. “Burada bir faciadan dönüldü. Turistler lüks otobüslerde taşınıyor ama çocuklarımıza verilen otobüsler ortada. Rant sistemini yaratanlar her şeyi biliyor. Bu rant sistemini yöneten siyasilere birlikte dur demezsek, artık bu sistem çocuklarımızı yemeye başlamıştır.” şeklinde konuştu.