Kolej Sınavı’nda derece mutluluğu

Artı Eğitim Merkezi, 2 bin 241 öğrencinin katılımıyla, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kolejlere Giriş Sınavı’nın ilkinde yine önemli başarılara imza attığını duyurdu.

Artı Eğitim Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerinin %79’u Koleje Giriş Sınavı’nın ilk basamağında bölge barajlarının üzerinde başarı gösterdi. Merkez öğrencilerinden Almira Oytaç ise 99 puan ile hem KKTC hem de Lefkoşa birincisi olarak bu başarıyı taçlandırdı.

Merkezde, Almira Oytaç’ın yanında, Lefkoşa, Girne ve Mağusa Bölgelerinden ilk üçe giren 5 öğrenci de yer aldı.

Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da şubeleri bulunan ve ülkenin önde gelen dershanelerinden olan Artı Eğitim Merkezi’nden sınava katılan öğrencilerin ortalama %79’u ikinci sınav için büyük bir avantaj elde etti.

“Bu durum onlar için büyük bir avantaj sağlayacak”

Dershanenin Lefkoşa Küçükkaymaklı şubesinde yapılan basın toplantısıyla, bölgelerde ilk üç dereceye giren öğrencileri basına tanıtan Artı Eğitim Merkezi, öğrencilerin ailelerini de yapılan toplantıya davet ederek oldukça anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Bu başarı oranının çok önemli olduğuna dikkat çeken Dershane direktörü Havva Şeniz, bu başarının Haziran ayında yapılacak olan KGS-2 için öğrencilere büyük bir avantaj sağlayacağı inancını paylaştı.

6 öğrenciden önemli başarı…

Lefkoşa Bölgesi öğrencilerinden Almira Oytaç’ın yanında, Girne Bölgesi’nden Aren LORD ve Mağusa Bölgesi’nden Asal Bagmohammadı’nin de bölge birincisi olduğunu kaydeden Şeniz, bu öğrencilere ek olarak, yine aynı bölgelerde ilk üç dereceyi elde eden diğer öğrencilerin de dün yapılan toplantıda yer aldığını anlattı, “Bir araya gelerek bu mutluluğu ölümsüzleştirmek ve kamuoyuyla paylaşmak istedik” dedi.

“Mutlu etmek ve sevindirmek için…”

Yapılan sınavın sadece ilk olduğunu dile getiren Şeniz, sürecin henüz tamamlanmadığının da altını çizdi, yapılan bu toplantının bir final toplantısı değil, hem derece yapan öğrencileri sevindirme hem de diğer öğrencileri gelecek dönemdeki çalışmalarında motive etme hedefinde olduklarını anlattı.

Şeniz, “Sınava girme cesaretini gösteren ve ‘puanı ne isterse olsun’ bu sınavdan alnının akıyla çıkan tüm öğrencilerimizi gönülden kutlar, yaşadığımız bu başarıda emeği geçen tüm personelimize, ailelerimize ve öğrencilerimizin okul öğretmenlerine teşekkür ederiz.” dedi.

“Öğrencilerimizin, personelimizin ve ailelerimizin azmi, fedakarlığı ve inancı da dikkate alınmalı…”

Öğrencilerin, Merkez’de yapılan deneme sınavlarında elde ettikleri puanlara yakın puanlar aldığı bilgisini paylaşan Şeniz, “Bu durum bize yaptığımız deneme sınavlarının, dün yapılan KGS-1’e oldukça yakın olduğunu göstermektedir.” dedi.

Şeniz, şöyle devam etti:

“Bu durum, sadece yılların birikimi ile oluşan tecrübe başlığı ile açıklanamaz. Bu başarıda; öğrencilerimizin, personelimizin ve ailelerimizin azmi, fedakarlığı ve inancı da dikkate alınmalıdır. Tabii yapılan bu sınav, sadece bu dönem için geçerli ve kolejlere girişte, sadece %50 oranında etkili olacak... Bu nedenle öğrencilerimiz, almış oldukları puanlarla ne umutsuzluğa kapılsınlar ne de elde ettikleri dereceleriyle ve puanlarıyla artık bu işin bittiği yanılgısında olsunlar”

BÖLGELERDE İLK ÜÇ DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER İSE ŞÖYLE:

Almira Oytaç 99 p (Lefkoşa Birincisi - KKTC Birincisi)

Dila Karacamert 98 p (Lefkoşa İkincisi - KKTC İkincisi)

Suat Yılmaz 97 p (Lefkoşa Üçüncüsü - KKTC Üçüncüsü)

Aren Lord 97 p (Girne Birincisi - KKTC Üçüncüsü)

Asal Bagmohammadi 97 p (Gazimağusa Birincisi - KKTC Üçüncüsü)

Uzay Sayan 95 p (Gazimağusa İkincisi - KKTC Beşincisi)