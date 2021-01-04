Kolej Sınavı ne olacak? Bakan açıkladı

Koleje Giriş Sınavları (KGS) için kayıtlar bir süre donduruldu. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, sınav tarihinin ertelenmesinin henüz gündemlerinde olmadığını açıkladı, kayıtların temizlik çalışmaları nedeniyle durdurulduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Amcaoğlu, KGS’nin ertelenip ertelenmeyeceğine ülkedeki Covid vakalarındaki gidişatın getirdikleriyle Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun karar vereceğini dile getirdi.

Amcaoğlu, “KGS veya bunun gibi hiçbir sınavda erteleme yok ama buna yine Üst Kurul karar verecek.

Kayıtlar okullar kapatıldığı ve ilaçlandığı için yoktur.” dedi.

KGS için sınavın birinci oturumunun 30 Ocak’ta yapılacağı açıklanmış, kayıtların okul saatlerinde olmak üzere 7 Aralık 2020 – 11 Ocak 2021 tarihlerinde, KGS Kayıt Merkezlerinde gerçekleştirilebileceği belirtilmişti.

“Önümüzü 15 gün sonra daha net göreceğiz”

Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın tüm okulları sırasıyla PCR testine tabi tutulmasının planlandığını, bu sürede eğitimdeki gidişatın da daha çok netlik kazanacağını belirterek, “Önümüzü 15 gün sonra daha net göreceğiz.” şeklinde konuştu.

Müfredatı tamamlayamayan okullar var

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Talim Terbiye Dairesi’nin söz konusu sınavla ilgili toplantı yaparak yeni kararlar üreteceği iddia edildi. Bazı okulların dönüşümlü eğitim veya sağlıktaki bir takım aksaklıklardan dolayı birtakım derslerdeki müfredatı tamamlayamadığı ve bu nedenle sıkıntı yaşadığı iddia edildi.