Kolej Giriş Sınavı ertelendi

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, 30 Ocak tarihinde yapılması planlanan Kolejlere Giriş Sınavı (KGS)’nın 20 Şubat’a alındığını açıkladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu YENİDÜZEN’e konuştu, sınavın 20 Şubat tarihine çekildiğini söyledi.

Amcaoğlu, sınavlın pandemi koşullarında nasıl yapılacağına dair planlamaların yapıldığını ifade ederek, okulların açılış tarihi ile ilgili kararın Sağlık Üst Kurulu’ndan beklendiğini açıkladı.