KÖDER’in “Süheyla Küçük Hanımefendi” belgeseli gösterildi

Murat OBENLER

Kıbrıs Türk toplumunun lideri Dr.Fazıl Küçük’ün eşi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk “first lady” ünvanına sahip kadını, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin kurucusu ve uzun yıllar başkanlığını sürdüren birlik başkanı, yaşamı boyunca yardımseverliliği, alçakgönüllülüğü, hanımefendiliği ve yaşadığı tüm zor şartlar ve üzüntülere rağmen ailesine sahip çıkmasıyla da örnek bir kişiliğe sahip Süheyla Küçük hanımefendinin belgeseli Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) Kütüphanesi Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nunda gösterildi. Kadın Öyküleri Derneği(KÖDER)tarafından çekilen ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde gösterilen belgesel etkinliğine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı yeni dönem ve eski dönem milletvekilleri, Küçük ailesi ve aralarında birçok değerli ismin de yer aldığı kalabalık bir izleyici kitlesi katıldı.



KÖDER’in 7. Kadın öyküleri belgeseli de izleyiciyle buluştu

KÖDER’in Kıbrıs Türk kadınını anlatan belgeseller serisinin 7’ncisi olarak gösterilen Süheyla Küçük Hanımefendi belgeseli öncesinde KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, Küçük ailesi adına torun Selen Süheyla Küçük ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Ekingen: “Toplumun öncü kadınlarından,aydın yüzlerinden, örgütçü,yardımsever Süheyla Küçük Hanımefendi’nin belgeselini halkla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz”

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen dernek olarak toplumun öncü kadınlarından,aydın yüzlerinden, örgütçü,yardımsever Süheyla Küçük Hanımefendi’nin belgeselini hazırlayarak halkla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirterek ilk toplum liderimiz Dr. Küçük’ün eşi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk “First Lady” si, KTKB’nin kurucu başkanı gibi ünvanları olan bir değerli, öncü kadını bilinen ve bilinmeyen yönleriyle bu belgeselde göreceğini ve daha yakından tanıma imkanı yakalayacağını kaydetti. KÖDER’in 15 kişi olarak 2019 yılında çalışmalara başladığını ve bir yandan belgeseller çekerek toplumun bilinen,az bilinen veya bilinmeyen kadınlarını bugünün yaşayan toplum bireyleriyle buluşturduğunu bir yandan da büyüyerek dernekleşme çalışmalarını da ilerlettiğini ifade etti.

Ekingen :”Toplumda bir ilk olan çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz”

Ekingen : “ Bizleri yaratan ve var eden,bugünlere ulaşmamızı sağlayan ,hayatımıza değer katan kadınlarımızı bulmak, geleceğe taşımak adına geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturmak hedefiyle yola çıktık ve toplumda bir ilk olan bu çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. İlk olduğumuzun bilinciyle, sorumluluk ve hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aydınlık bir gelecek yaratmak için geçmişimizi aydınlatan kadınların öykülerini bu belgesellere yansıtıyoruz.” dedi. Ekingen konuşmasında kuruluş günlerinden itibaren KÖDER’e inanan ve destekleyen sponsorlara, çekimlere izin veren Küçük ailesine, salonu veren YDÜ ailesine ve belgeselde emeği geçen tüm üyelere teşekkür ederek sonlandırdı.

Küçük: “Bu gece Dr.Küçük’ün eşi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk First Lady’si, bizlerin annesi, anneannesi, babaannesi ve KTKB’nin unutulmaz başkanının gecesi”

Torun Selen Süheyla Küçük, dedesi toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ün doğumgünü ve Tıp Bayramı olan 14 Mart’ta bu belgesel gösterimini organize eden KÖDER yönetimine çok teşekkür ederken tüm tıp camiasının da bayramını kutladı. Birçok değerli kadın gibi Süheyla Küçük’ün de belgeselini çekerek gelecek kuşaklara armağan eden KÖDER yönetimine, çekim ve yapım ekibi Olgaçer ailesine, konuşmacılara ve salonu tahsis eden YDÜ rektörlüğüne Küçük ailesi adına çok teşekkür eden torun Küçük konuşmasını “ Bu gece Dr. Fazıl Küçük’ün eşi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk First Lady’si, bizlerin annesi, anneannesi, babaannesi ve KTKB’nin unutulmaz başkanının gecesi. Onu sevgi ve saygıyla yad ediyoruz.” diyerek sonlandırdı.

Tatar: “Zerafeti, yardımseverliği ve insanlığıyla her zaman bizim kalbimizdeki müstesna yerini koruyacaktır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise çok özel bir hanımefendinin belgeselini izlemek için biraraya geldiklerini belirterek birçok değerli kadınımızın belgeselini çeken KÖDER’i tebrik etti. Tatar, “Süheyla hanım zerafetiyle, yardımseverliğiyle, insanlığıyla, anneannemin tabiriyle güzelliğiyle herkesi etkileyen, herkesle samimiyet kurabilen, halk arasında dayanışmaya çok önemli katkılar yapan, eşine yaptığı katkılarla bilinen, protokolü harfiyen yerine getirebilen, eşinin biraz arkasında durabilen ve devletin zirvesindeki beyefendiyi de en iyi şekilde taşıyabilen çok değerli biri bir kadındı. Kıbrıs Türk kadınını yabancılar arasında da çok iyi bir şekilde temsil eden bir kadındı. Çağdaş Kıbrıs Türk kadının yaratılmasında ve toplumda kökleşmesinde çok değerli çalışmaları vardır. İyi ki onu yaşarken tanıdım ve onunla ailece anılar biriktirdim. O her zaman bizim kalbimizdeki müstesna yerini koruyacaktır.” dedi.



Tunceri, Güvenir ve Siber, Süheyla hanımla ilgili anılarını anlattı

Daha sonra Kadınlar Birliği Merkez Başkanı Halide Tunceri,araştırmacı yazar, gazeteci,Dr. Küçük Vakfı Müdürü Osman Güvenir ve Dr.Rifat Siber’in katıldığı bir söyleşi yapıldı ve konuşmacılar Süheyla Hanımefendiyle ilgili anılarını paylaştılar. Araştırmacı-yazar ve emekli, öğretmen Gülgün Serdar da hakkında kitaplar yazdığı Süheyla Küçük ile ilgili kısa bir konuşma yaptı. Konuşmalar sonrasında KÖDER’e, Küçük ailesine, belgeseli çekenlere ve konuşmacılara plaket takdimleri de yapıldı

Etkinlik sonrasında ise katılımcılara araştırmacı-yazar ve emekli, öğretmen Gülgün Serdar’ın “Dr.Küçük ile Bir Ömür” kitabı da takdim edildi.