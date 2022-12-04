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  3. KÖDER’in “Sadiye Destur Belgeseli” 7 Aralık Çarşamba günü gösterilecek
KÖDER’in “Sadiye Destur Belgeseli” 7 Aralık Çarşamba günü gösterilecek

KÖDER’in “Sadiye Destur Belgeseli” 7 Aralık Çarşamba günü gösterilecek

KÖDER tarafından "hayata değer katan kadınların" yaşam öykülerini derlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan belgesellerden 16’ncısı olan Sadiye Destur Belgeseli 7 Aralık Çarşamba gecesi gösterime sunulacak.

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Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından "hayata değer katan kadınların" yaşam öykülerini derlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan belgesellerden 16’ncısı olan Sadiye Destur Belgeseli 7 Aralık Çarşamba gecesi gösterime sunulacak.

KÖDER tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Halkbank sponsorluğunda hazırlanan belgeselin gösterimi saat 17:30’da Lefkoşa AKM’de yapılacak.

Folklor kıyafeti diken ilk ve tek terzi olarak bilinen Sadiye Destur’un  bu alanda yaptığı araştırma ve çalışmaları da var.

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