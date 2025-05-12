KÖDER’in Dr. Fehim’i konu alan belgeselinin çekimleri tamamlandı

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” belgesel serisinin 25’inci belgeseli olan “Dr. Selma Fehim” belgesinin çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği sponsorluğunda hazırlanan ve ilk kadın uzman hekim Dr. Selma Fehim’in yaşamını konu alan belgeselin yıl içerisinde seyirciyle buluşacağı belirtildi.

Açıklamada, Fehim’e dair şu bilgiler aktarıldı:

“Kıbrıslı Türklerin ilk kadın çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi de olan Fehim meslekteki başarısı yanında disiplinli ve titiz çalışma tarzı, özgür kişiliği, mütevazi, sevecen ve yardımsever yapısı ile de gerçek bir sağlık gönüllüsü olarak hem hastalarının hem tıp camiasının hem de toplumun gözünde çok değerli bir yere sahiptir. 1932 yılında Mari (Tatlısu) köyünde dünyaya gelen, öğretmen olan babasının mesleğinden dolayı birçok yerleşim yerini dolaşan, Lefkoşa Türk Lisesi’nin ardından İstanbul Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini ve ardından çocuk hastalıkları ihtisasını başarıyla tamamlayarak 1963 yılı sonunda Kıbrıs’a dönen, sırasıyla Dr. Naim Adiloğlu’nun kliniği, Kızılay Hastanesi ve emekli olduğu 1992 yılına kadar Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan Dr. Fehim burada uzman doktor ve klinik şefi olarak görev yaptıktan sonra ülkemizin kamusal sağlık hizmetlerine Sağlık Kurulu üyeliği ve Başhekim vekaleti yaparak da katkı yapmaya devam etmiştir. Kendini meslekte geliştirmek için yurtdışındaki pediatri kongrelerine de sık sık katılan Dr. Fehim dünyadaki mesleki gelişmeleri de hep yakından takip eden bir hekim olmuştur.“