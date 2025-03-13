KÖDER’de başkan yeniden Şenay Ekingen

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği’nin (KÖDER), 2.Olağan Genel Kurulu’nda oluşan yeni yönetim ilk toplantısını yaptı. Başkan yeniden Şenay Ekingen oldu.

Ekingen, 28 Şubat Cuma günü Lefkoşa’daki İş Kadınları Derneği Köşk binasında yapılan 2.Olağan Genel Kurul sonrasında Yönetim Kurulu’nun görev bölümü yaparak, çalışmalarına başladığını kaydetti. Ekingen, bir önceki dönemde derneğe hizmet eden yönetim kurulu üyelerine ve tüm gönüllü destekçilere teşekkür etti.

Kendi alanında ilkleri başaran KÖDER’in, örnek alınan çalışmalarının yeni dönemde de çeşitlenerek devam edeceğini belirten Ekingen, şu ifadeleri kullandı:

“28 belgesel çekme, 3 kitap çıkarmanın gururu, ilk olmanın sorumluluğu, birlikte değerli ve kalıcı eserler üretmenin heyecanıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem yeni kitap hem yeni belgeseller için hazırlıklarımız sürüyor. Kitaplarımızı okullara ulaştırma ve geleceğimiz gençlerle buluşturma sürecimiz devam ediyor. Eğitim-öğretimin öneminin farkında olan KÖDER yönetiminin başlattığı bu süreç bizleri hem heyecanlandırıyor hem de motive ediyor. KÖDER, 2025 yılında da yoğun bir gündemle çalışmaya, üretmeye devam edecek.”

KÖDER Yönetim Kurulu’ndaki görev dağılımı şöyle:

Şenay Ekingen (Başkan), Gülev Sıdal (Asbaşkan), Göksel Düzgün (Sekreter), Şengül Kırmızı (Sayman), Murat Obenler (Basın ve Halkla İlişkiler), Deniz Öztürk (Sosyal İşler), Fatma Kınış (Sosyal Medya ve Dijital Platform), Sevilay Cangül (Teknik İşler Sorumlusu), Şerife Korucan (Yedek Üye), Münevver Ebedi (Faal üye), Tacan Seheroğlu (Teknik Tasarım ve Medya).”

Disiplin Kurulu’nda Işın Ramadan Cemil (Başkan), Birgül Beyatlı ve Fatma Özok yer alırken, Denetleme Kurulu ise Sansel Soyel (Başkan), Nezire Gürkan ve Gülgün Serdar’dan oluştu.