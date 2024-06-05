KÖDER, Suna Erensu’nun belgesel çekimlerine başladı

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) bir yandan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” adlı kitap serisi çalışmalarını sürdürürken bir yandan da belgesel çekimlerine de devam ediyor. Belgesel yapım serisinin 24.filmi olan ülkemizin saygıdeğer iş kadınlarından Suna Erensu belgeselinin çekimleri bu hafta içinde başladı.

Belgeselde 1947 yılında Lefkoşa’da doğan, Surlariçi’nde çocukluk ve gençlik yılları geçen, İstanbul’daki İşletme eğitiminden sonra ülkesine gelerek o gününü şartları gereği devlet memuru olsa da kendi işyerini kurma hayalinin peşinden giderek eşi Abbas Erensu ile birlikte ÖNGEL Trading LTD'i kuran ve başarılı iş yaşamına Türkiye'de de Öngel İç-Dış Ticaret LTD şirketini kurarak ticari faaliyetlerini Türkiyede de sürdüren, ülkenin ilk 2 yıllık Öngel Kozmetoloji Koleji'ni kurarak meslek alanında da hizmet vermeye başlayan ve burada birçok öğrenci yetiştirerek kalıcı meslek sahibi olmalarını sağlayan,üniversite okuyan evlatlarına da aile şirketinde yer açarak onların da kendi istedikleri işi yapmalarının altyapısını oluşturan değerli iş kadını Suna Erensu’nun sosyal sorumluluk projeleri ve STÖ’lerdeki aktif çalışmalarını da kapsayan başarı öyküsü olan yaşam hikayesi toplumla buluşacak. Belgeselde ayrıca Erensu’nun çalışkanlığı, dürüstlüğü, tuttuğunu koparan güçlü yapısı, sakin ve sevgi dolu duruşu, toparlayıcı tutumu ve merhametli karakteri ile hayallerinin peşinden koşarak ailesi ile dayanışma içinde yoktan var ettiği aile işletmesinin hikayesi, çevresi tarafından sevilen, örnek alınan kişiliği ailesi, iş arkadaşları ve dostları tarafından anlatılacak.