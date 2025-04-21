Koalisyonun küçük ortağı DP’de yeni deprem

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, yaklaşık 2,5 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Demokrat Parti Meclisi Başkanlık Divanı’na hitaben yaptığı açıklamada, istifasının kişisel değil, ilkesel bir duruşun sonucu olduğunu vurgulayan Akpınar, “Genel Başkan’ın yönetim tarzı ile benim kurumsal yaklaşımım arasında oluşan yöntem farklılıkları görevimi sürdürmemi imkânsız kıldı” dedi.

Görev süresi boyunca parti teşkilat yapısını güçlendirmek ve kurumsal hafıza oluşturmak için yoğun çaba harcadıklarını belirten Akpınar, kurumsal yapının görev teslimine hazır hale getirildiğini de ifade etti. Ancak son dönemde, parti içinde yaşanan etik dışı tutumlar ve bazı Parti Meclisi üyelerinin tehdit ortamı yaratmaya çalışması nedeniyle istifa kararının kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

“Yetkisi olmayan kişilerin hesap sorma cesaretiyle hareket etmeleri Demokrat Parti'nin temel değerleriyle bağdaşmamaktadır” diyen Akpınar, partinin birlik ve beraberlik ruhunun zarar gördüğüne dikkat çekti.

Milletvekilliği görevinin devam ettiğini belirten Akpınar, DP çatısı altında partisini en üst düzeyde temsil etmeyi ve partinin uygun göreceği her türlü görevi layıkıyla yerine getirmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Akpınar, açıklamasının sonunda kendisini bu göreve layık gören Parti Meclisi üyelerine ve Genel Başkan Fikri Ataoğlu’na teşekkür ederek, kararının partinin geleceği adına hayırlı olmasını temenni etti.